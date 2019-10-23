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      Запрета не было, – в "Слуге народа" объяснили появление своего нардепа на российском канале

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      В "Слуге народа" не было запретов на общение с российским телевидением, – Корниенко
      В "Слуге народа" не было запретов на общение с российским телевидением, – Корниенко / file.liga.net/

      Народному депутату от "Слуги народа" Александру Корниенко рекомендовали не идти на государственные телеканалы, однако никто прямо не запрещал.

      В "Слуге народа" в принципе не было запретов на общение с российским телевидением, об этом сказал первый заместитель председателя фракции Слуга народа Александр Корниенко, сообщает Еспресо.TV.

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      Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском "Первом канале". Корниенко рассказал, что к нему также звонили с этого телеканала, однако он отказался.

      Я им отказал и сказал свою аргументацию, что я не общаюсь с российским государственным телевидением. С коммерческим я еще готов. Если мы говорим о канале "Дождь", то при всем том, что он является нарушителем с нашей точки зрения, та публика, на которую он ориентируется, якобы более либеральная,
      – сказал он.

      Корниенко также добавил, что"была рекомендация нардепу Шевченко "не общаться с российским государственным телевидением". Однако запрета для всех членов фракции относительно общения с российскими тележурналистами не было.

      Что говорил нардеп пропагандистам?

      Нардеп пояснил, что "решение далось ему нелегко", а целью было – донести до россиян прямую позицию украинского народа и власти Украины. Во время своего выступления "слуга народа" прокомментировал критику частью украинцев формулы Штайнмайера. По его словам, эта ситуация "вброшена в общество радикально настроенными националистами, у которых в целом их политика состоит в раздорах, в войне"

      Депутат давал комментарии пропагандистам через видеосвязь.

      Кто такой Евгений Шевченко?
      Депутат Верховного Совета 9 созыва от партии "Слуга Народа" по избирательному округу №76 (Запорожская область). Сейчас является членом Комитета по вопросам экономического развития. Ранее занимал руководящие должности в компаниях Eurocape New Energy, ECE Projektmanagement G.m.b.H, "Агросталь", "Цветмет". Кроме этого, работал электриком в колхозе.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости политики Слуга народа Медиа СМИ Российская пропаганда
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