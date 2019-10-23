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      Заборони не було, – у "Слузі народу" пояснили появу свого нардепа на російському каналі

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      У "Слузі народу" не було заборон на спілкування з російським телебаченням, – Корнієнко
      У "Слузі народу" не було заборон на спілкування з російським телебаченням, – Корнієнко / file.liga.net/

      Народному депутату від "Слуги народу" Олександрові Корнієнку рекомендували не йти на державні телеканали, однак ніхто прямо не забороняв.

      У "Слузі народу" в принципі не було заборон на спілкування з російським телебаченням, про це сказав перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко, повідомляє Еспресо.TV.

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      Народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко взяв участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському "Першому каналі". Корнієнко розповів, що до нього також дзвонили із цього телеканалу, однак він відмовився.

      Я їм відмовив і сказав свою аргументацію, що я не спілкуюся з російським державним телебаченням. З комерційним я ще готовий. Якщо ми кажемо про канал "Дождь", то при всьому тому, що він є порушником з нашої точки зору, та публіка, на яку він орієнтується, нібито більш ліберальна,
      – сказав він.

      Корнієнко також додав, що"була рекомендація нардепу Шевченку не спілкуватися з російським державним телебаченням". Однак заборони для всіх членів фракції щодо спілкування з російськими тележурналістами не було.

      Що казав нардеп пропагандистам? 

      Нардеп пояснив, що "рішення далося йому нелегко", а метою було – донести до росіян пряму позицію українського народу і влади України. Під час свого виступу "слуга народу" прокоментував критику частиною українців формули Штайнмаєра. За його словами, ця ситуація "вкинута в суспільство радикально налаштованими націоналістами, у яких у цілому їх політика полягає у ворожнечі, у війні"

      Депутат давав коментарі пропагандистам через відеозв’язок. 

      Хто такий Євгена Шевченка?Депутат Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга Народу" за виборчим округом №76 (Запорізька область). Нині є членом Комітету з питань економічного розвитку. Раніше обіймав керівні посади в компаніях Eurocape New Energy, ECE Projektmanagement G.m.b.H, "Агросталь", "Цветмет". Окрім цього, працював електриком у колгоспі.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Україна – Росія Російська пропаганда ЗМІ Медіа
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