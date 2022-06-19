Президент присвоил почетные награды Сергею Власюку, Андрею Гнатюку и Анатолию Казанцеву. Они работали в Мариупольской городской больнице № 4.

Недавно Корреспондента 24 канала Анну Черненко наградили орденом "За заслуги"

Каким орденом наградили погибших врачей

Каждый из медиков отмечен государственным орденом "За заслуги" III степени. Глава государства подписал этот указ ко Дню медицинского работника.

Врачи ценой собственной жизни спасали мариупольцев под постоянными обстрелами оккупантов. Были всегда рядом – в операционных или в подвалах,

– сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Он добавил, что каждый из награжденных был примером настоящего мужества. Поэтому память об их поступке будет жить вечно.

В указе указаны должности каждого из награжденных:

Сергей Власюк – врач отделения экстренной медицинской помощи.

Андрей Гнатюк – заведующий терапевтического отделения.

Анатолий Казанцев – заведующий инфекционным отделением.

Пока неизвестны точные обстоятельства их гибели. Однако в начале апреля СМИ сообщили, что Анатолий Казанцев погиб во время работы. Мужчина отказался покидать больницу, даже когда у всех медиков была возможность эвакуироваться. Вероятно, такая же позиция была и у остальных, ведь они до последнего делали все, чтобы быть верными клятве, которую давали.



Анатолий Казанцев в 2016 году / Фото mrpl.city

Обратите внимание! День медицинского работника отмечается не только в Украине. У нас на государственном уровне этот день является праздником с 1994 года. Он всегда приходится на 3 воскресенье июня.

Также наградили других медиков

Согласно указу президента, также наградили и многих других врачей. Всего список тех, кого отметили, составляет несколько десятков человек. Части из них дали другие награды, а еще многим предоставили звание заслуженного медика Украины.

"За значительный личный вклад в развитие отечественной системы здравоохранения, оказание квалифицированной медицинской помощи и спасение жизни людей в условиях военного положения, добросовестное выполнение профессионального долга", – указана причина награждения героев в белых халатах.

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