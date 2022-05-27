Невозможно представить, сколько уже жизней спасли работники экстренной медпомощи. Об этом Зеленский рассказал во время своего вечернего обращения, сообщает 24 канал.
Сотрудники экстренной медицинской помощи 27 мая отмечают свой профессиональный праздник. Президент Владимир Зеленский поздравил медиков и поблагодарил за сверхважную работу, которую они делают.
Невозможно представить, сколько уже жизней спасли работники экстренной медпомощи. Об этом Зеленский рассказал во время своего вечернего обращения, сообщает 24 канал.