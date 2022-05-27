Неможливо уявити, скільки вже життів врятували працівники екстренної меддопомоги. Про це Зеленський розповів під час свого вечірнього звернення, повідомляє 24 канал.
Працівники екстренної медичної допомоги 27 травня відзначають своє професійне свято. Президент Володимир Зеленський привітав медиків та подякував за надважливу роботу, яку вони роблять.
Неможливо уявити, скільки вже життів врятували працівники екстренної меддопомоги. Про це Зеленський розповів під час свого вечірнього звернення, повідомляє 24 канал.