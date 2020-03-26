Зеленский о врачах: Сегодня они наши "киборги"
Медицинские работники должны обеспечиваться на одном уровне с украинскими военнослужащими. В условиях вспышки коронавируса врачи являются "киборгами".
Медики должны получать материальные компенсации на уровне с военными. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в своем обращении.
Важно Зеленский обратился к украинцам из-за вспышки коронавируса в Украине: главное
Сегодня каждый украинский врач является "киборгом", который стоит на защите здоровья всей нации. Мы сделаем все, чтобы они были максимально защищены и поощрены,
– сказал глава государства.
Зеленский добавил, что украинские врачи проводят регулярные консультации с китайскими медиками из Уханя и получают опыт эффективной борьбы с коронавирусом.
"Принято постановление об увеличении оклада медицинским работникам, введена почасовая оплата медикам, что противодействуют коронавирусу", – подчеркнул он.
Коронавирус в Украине: главное
В Украине 26 марта подтвердили 156 случаев коронавируса, среди инфицированных – пять жертв. Среди больных коронавирусом есть и медики – там заразились по меньшей мере пятеро медицинских работников.
Такая ситуация в областях:
Винницкая область – 1 случай;
Волынская область. – 2 случая;
Днепропетровская область – 2 случая;
Донецкая область – 1 случай;
Запорожская область – 7 случаев;
Житомирская область –2 (1 летальный) случая;
Ивано-Франковская область – 16 (2 летальных) случаев;
Киевская область – 24 случая;
Львовская область – 2 случая;
Луганская область – 1;
Одесская область – 4;
Тернопольская область – 15 случаев (1 летальный);
Херсонская область – 1 случай;
Черновицкая область – 42 (1 летальный) случая;
Черкасская область – 2 случая;
Киев – 34 случая.