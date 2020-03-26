Зеленский о врачах: Сегодня они наши "киборги"

Медицинские работники должны обеспечиваться на одном уровне с украинскими военнослужащими. В условиях вспышки коронавируса врачи являются "киборгами".

Медики должны получать материальные компенсации на уровне с военными. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в своем обращении.

Важно Зеленский обратился к украинцам из-за вспышки коронавируса в Украине: главное

Сегодня каждый украинский врач является "киборгом", который стоит на защите здоровья всей нации. Мы сделаем все, чтобы они были максимально защищены и поощрены,

– сказал глава государства.

Зеленский добавил, что украинские врачи проводят регулярные консультации с китайскими медиками из Уханя и получают опыт эффективной борьбы с коронавирусом.

"Принято постановление об увеличении оклада медицинским работникам, введена почасовая оплата медикам, что противодействуют коронавирусу", – подчеркнул он.

Коронавирус в Украине: главное

В Украине 26 марта подтвердили 156 случаев коронавируса, среди инфицированных – пять жертв. Среди больных коронавирусом есть и медики – там заразились по меньшей мере пятеро медицинских работников.

Такая ситуация в областях:

Винницкая область – 1 случай;

Волынская область. – 2 случая;

Днепропетровская область – 2 случая;

Донецкая область – 1 случай;

Запорожская область – 7 случаев;

Житомирская область –2 (1 летальный) случая;

Ивано-Франковская область – 16 (2 летальных) случаев;

Киевская область – 24 случая;

Львовская область – 2 случая;

Луганская область – 1;

Одесская область – 4;

Тернопольская область – 15 случаев (1 летальный);

Херсонская область – 1 случай;

Черновицкая область – 42 (1 летальный) случая;

Черкасская область – 2 случая;

Киев – 34 случая.



Как защитить себя от коронавируса / Инфографика 24 Канала