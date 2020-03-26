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      Зеленский о врачах: Сегодня они наши "киборги"

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      Медицинские работники должны обеспечиваться на одном уровне с украинскими военнослужащими. В условиях вспышки коронавируса врачи являются "киборгами".

      Медики должны получать материальные компенсации на уровне с военными. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в своем обращении.

      Важно Зеленский обратился к украинцам из-за вспышки коронавируса в Украине: главное

      Сегодня каждый украинский врач является "киборгом", который стоит на защите здоровья всей нации. Мы сделаем все, чтобы они были максимально защищены и поощрены,
      – сказал глава государства.

      Зеленский добавил, что украинские врачи проводят регулярные консультации с китайскими медиками из Уханя и получают опыт эффективной борьбы с коронавирусом.

      "Принято постановление об увеличении оклада медицинским работникам, введена почасовая оплата медикам, что противодействуют коронавирусу", – подчеркнул он.

      Коронавирус в Украине: главное

      В Украине 26 марта подтвердили 156 случаев коронавируса, среди инфицированных – пять жертв. Среди больных коронавирусом есть и медики – там заразились по меньшей мере пятеро медицинских работников.

      Такая ситуация в областях:

      Винницкая область 1 случай;
      Волынская область. 2 случая;
      Днепропетровская область 2 случая;
      Донецкая область 1 случай;
      Запорожская область 7 случаев;
      Житомирская область 2 (1 летальный) случая;
      Ивано-Франковская область 16 (2 летальных) случаев;
      Киевская область 24 случая;
      Львовская область 2 случая;
      Луганская область 1;
      Одесская область 4;
      Тернопольская область 15 случаев (1 летальный);
      Херсонская область 1 случай;
      Черновицкая область 42 (1 летальный) случая;
      Черкасская область 2 случая;
      Киев – 34 случая.


      Как защитить себя от коронавируса / Инфографика 24 Канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Здоровье Медицина Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Больница Президент Украины Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики
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