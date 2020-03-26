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      Зеленський про лікарів: Сьогодні вони наші "кіборги"

      - Читать новость на русском
      Медиків потрібно забезпечувати, як воєнних, – Зеленський / Getty Images

      Медичні працівники повинні забезпечуватися на одному рівні з українськими військовослужбовцями. В умовах спалаху коронавірусу лікарі є "кіборгами".

      Медики повинні отримувати матеріальні компенсації на рівні із військовими. Про це президент Володимир Зеленський сказав у своєму зверненні.

      Важливо Зеленський звернувся до українців через спалах коронавірусу в Україні: головне

      Сьогодні кожен український лікар є "кіборгом", який стоїть на захисті здоров'я всієї нації. Ми зробимо все, щоб вони були максимально захищені і заохочені,
      – сказав глава держави.

      Зеленський додав, що українські лікарі проводять регулярні консультації з китайськими медиками з Ухані і отримують досвід ефективної боротьби з коронавірусом.

      "Прийнято постанову про збільшення окладу медичних працівників, введена погодинна оплата медикам, що протидіє коронавірус", ​– наголосив він.

      Коронавірус в Україні: основне

      В Україні 26 березеня підтвердили 156 випадків коронавірусу, серед інфікованих – п'ять жертв. Серед хворих на коронавірус є і медики – там заразилися щонайменше п'ятеро медичних працівників.

      Така ситуація в областях:

      • Вінницька область – 1 випадок;
      • Волинська область. – 2 випадки;
      • Дніпропетровська область – 2 випадки;
      • Донецька область – 1 випадок;
      • Запорізька область – 7 випадків;
      • Житомирська область – 2 (1 летальний) випадки;
      • Івано-Франківська область – 16 (2 летальних) випадків;
      • Київська область – 24 випадки;
      • Львівська область – 2 випадки;
      • Луганська область – 1;
      • Одеська область – 4;
      • Тернопільська область – 15 випадків (1 летальний;
      • Херсонська область – 1 випадок;
      • Чернівецька область – 42 (1 летальний) випадки;
      • Черкаська область – 2 випадки;
      • Київ – 34 випадки.


      Як захистити себе від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини Здоров'я Медицина Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Лікарня Президент України Володимир Зеленський Новини України Новини політики
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