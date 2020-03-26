Зеленський про лікарів: Сьогодні вони наші "кіборги"
Медичні працівники повинні забезпечуватися на одному рівні з українськими військовослужбовцями. В умовах спалаху коронавірусу лікарі є "кіборгами".
Медики повинні отримувати матеріальні компенсації на рівні із військовими. Про це президент Володимир Зеленський сказав у своєму зверненні.
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Сьогодні кожен український лікар є "кіборгом", який стоїть на захисті здоров'я всієї нації. Ми зробимо все, щоб вони були максимально захищені і заохочені,
– сказав глава держави.
Зеленський додав, що українські лікарі проводять регулярні консультації з китайськими медиками з Ухані і отримують досвід ефективної боротьби з коронавірусом.
"Прийнято постанову про збільшення окладу медичних працівників, введена погодинна оплата медикам, що протидіє коронавірус", – наголосив він.
Коронавірус в Україні: основне
В Україні 26 березеня підтвердили 156 випадків коронавірусу, серед інфікованих – п'ять жертв. Серед хворих на коронавірус є і медики – там заразилися щонайменше п'ятеро медичних працівників.
Така ситуація в областях:
- Вінницька область – 1 випадок;
- Волинська область. – 2 випадки;
- Дніпропетровська область – 2 випадки;
- Донецька область – 1 випадок;
- Запорізька область – 7 випадків;
- Житомирська область – 2 (1 летальний) випадки;
- Івано-Франківська область – 16 (2 летальних) випадків;
- Київська область – 24 випадки;
- Львівська область – 2 випадки;
- Луганська область – 1;
- Одеська область – 4;
- Тернопільська область – 15 випадків (1 летальний;
- Херсонська область – 1 випадок;
- Чернівецька область – 42 (1 летальний) випадки;
- Черкаська область – 2 випадки;
- Київ – 34 випадки.