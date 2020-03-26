Зеленський про лікарів: Сьогодні вони наші "кіборги"

Медичні працівники повинні забезпечуватися на одному рівні з українськими військовослужбовцями. В умовах спалаху коронавірусу лікарі є "кіборгами".

Медики повинні отримувати матеріальні компенсації на рівні із військовими. Про це президент Володимир Зеленський сказав у своєму зверненні.

Важливо Зеленський звернувся до українців через спалах коронавірусу в Україні: головне

Сьогодні кожен український лікар є "кіборгом", який стоїть на захисті здоров'я всієї нації. Ми зробимо все, щоб вони були максимально захищені і заохочені,

– сказав глава держави.

Зеленський додав, що українські лікарі проводять регулярні консультації з китайськими медиками з Ухані і отримують досвід ефективної боротьби з коронавірусом.

"Прийнято постанову про збільшення окладу медичних працівників, введена погодинна оплата медикам, що протидіє коронавірус", ​– наголосив він.

Коронавірус в Україні: основне

В Україні 26 березеня підтвердили 156 випадків коронавірусу, серед інфікованих – п'ять жертв. Серед хворих на коронавірус є і медики – там заразилися щонайменше п'ятеро медичних працівників.

Така ситуація в областях:

Вінницька область – 1 випадок;

Волинська область. – 2 випадки;

Дніпропетровська область – 2 випадки;

Донецька область – 1 випадок;

Запорізька область – 7 випадків;

Житомирська область – 2 (1 летальний) випадки;

Івано-Франківська область – 16 (2 летальних) випадків;

Київська область – 24 випадки;

Львівська область – 2 випадки;

Луганська область – 1;

Одеська область – 4;

Тернопільська область – 15 випадків (1 летальний;

Херсонська область – 1 випадок;

Чернівецька область – 42 (1 летальний) випадки;

Черкаська область – 2 випадки;

Київ – 34 випадки.



Як захистити себе від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу