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      Зеленский обратил внимание на проблемы алкоголизма и наркомании

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      Зеленский с женой на открытии 11-го спортивно-терапевтического лагеря Международной антинаркотической ассоциации
      Зеленский с женой на открытии 11-го спортивно-терапевтического лагеря Международной антинаркотической ассоциации / President.gov.ua

      Государство должно оказывать большую поддержку ассоциациям, защищающим молодежь от алкоголизма и наркомании, заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

      Глава государства вместе с женой Еленой приняли участие в открытии 11-го спортивно-терапевтического лагеря Международной антинаркотической ассоциации. Его устроили в пансионате "Подснежник" на Киевщине. Международная антинаркотическая ассоциация более 10 лет занимается профилактикой и реабилитацией нарко- и алкозависимых в Украине, Грузии и Молдове.

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      Зеленский подчеркнул, что политики и государство должны реальными делами поддерживать организации, которые помогают зависимым людям вернуться к здоровой жизни.

      Я своим приездом хочу засвидетельствовать, что государство должно обращать внимание на это. Все, а прежде всего политики, должны поддерживать, приезжать, интересоваться, какие есть проблемы, должны показывать, что они не равнодушны к таким ассоциациям, к этому вопросу в целом,
      – сказал президент.

      Зеленський наркоманія алкоголізм

      Зеленский на открытии 11-го спортивно-терапевтического лагеря Международной антинаркотической ассоциации

      Что, по мнению Зеленского, должно делать государство для преодоления проблемы нарко-и алкозависимостей?

      1. Государство на законодательном уровне должно оказывать большую поддержку ассоциациям, работающим с зависимыми людьми;
      2. защищать молодежь и других украинцев от алкоголизма и наркомании;
      3. сформировать четкий план мероприятий для решения этих проблем.
      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Алкоголь Наркотики Елена Зеленская Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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