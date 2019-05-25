Зеленский обратил внимание на проблемы алкоголизма и наркомании

Государство должно оказывать большую поддержку ассоциациям, защищающим молодежь от алкоголизма и наркомании, заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства вместе с женой Еленой приняли участие в открытии 11-го спортивно-терапевтического лагеря Международной антинаркотической ассоциации. Его устроили в пансионате "Подснежник" на Киевщине. Международная антинаркотическая ассоциация более 10 лет занимается профилактикой и реабилитацией нарко- и алкозависимых в Украине, Грузии и Молдове.

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Зеленский подчеркнул, что политики и государство должны реальными делами поддерживать организации, которые помогают зависимым людям вернуться к здоровой жизни.

Я своим приездом хочу засвидетельствовать, что государство должно обращать внимание на это. Все, а прежде всего политики, должны поддерживать, приезжать, интересоваться, какие есть проблемы, должны показывать, что они не равнодушны к таким ассоциациям, к этому вопросу в целом,

– сказал президент.

Зеленский на открытии 11-го спортивно-терапевтического лагеря Международной антинаркотической ассоциации

Что, по мнению Зеленского, должно делать государство для преодоления проблемы нарко-и алкозависимостей?