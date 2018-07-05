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Женщина хотела продать сына с шокирующей целью на Херсонщине

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На Херсонщине женщина хотела продать сына и за полученные средства купить дом
На Херсонщине женщина хотела продать сына и за полученные средства купить дом / ГУ НП

Работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно со следователем и под процессуальным руководством прокуратуры области задержали женщину, которая за 210 тысяч гривен пыталась продать своего трехмесячного сына, а на полученные средства она намеревалась приобрести дом.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Херсонской области.

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По словам правоохранителей, женщине – 26 лет и она является жительницей Скадовского района. Кроме того, "бизнесвумен" является ранее судимой и вела асоциальный образ жизни.

Как установили полицейские, к поиску потенциального покупателя злоумышленница привлекла своих знакомых, которые помогли ей найти "клиента" в Херсоне.

Женщина, ребенок, продажа, Херсон, деньги
Злоумышленница попросила помощи у знакомых по поиску покупателя и те в итоге нашли "клиента"

"Женщина передала ребенка вместе с документами и вещами. Также она написала расписку, что отказывается от сына и в дальнейшем не будет предъявлять на него никаких прав. Задержали женщину во время получения ею средств за ребенка в сумме 210 тысяч гривен", – говорит исполняющий обязанности начальника областного управления полиции Николай Цап.

Сама же бестолковая мать объяснила свои действия тем, что хотела продать сына, чтобы на вырученные средства приобрести дом. Также она отметила, что не хочет воспитывать ребенка и в дальнейшем сможет родить еще, если захочет.

По факту происшествия правоохранители открыли уголовное производство по торговле людьми.

Женщина, ребенок, продажа, Херсон, деньги
Своего ребенка мамочка оценила в 210 тысяч гривен

В ближайшее женщине будет сообщено о подозрении в совершении особо тяжкого уголовного преступления и избрана мера пресечения.

Задержанной грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в прошлом году во Львове 20-летняя женщина пыталась продать своего новорожденного ребенка за 80 тысяч гривен. Соответствующие объявления она разместила в соцсетях.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Полиция Новости Херсона Деньги Дети Несовершеннолетние Торговля людьми
Источник: 24 канал
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