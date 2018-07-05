Жінка хотіла продати сина з шокуючою метою на Херсонщині

Працівники відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, спільно зі слідчим та під процесуальним керівництвом прокуратури області затримали жінку, яка за 210 тисяч гривень намагалася продати свого тримісячного сина, а на отримані кошти вона мала намір придбати будинок.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Херсонській області.

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За словами правоохоронців, жінці – 26 років і вона є жителькою Скадовського району. Крім того, "бізнесменка" є раніше судимою та вела асоціальний спосіб життя.

Як встановили поліцейські, до пошуку потенційного покупця зловмисниця залучила своїх знайомих, які допомогли їй знайти "клієнта" в Херсоні.



Зловминиця попросила допомоги у знайомих щодо пошуку покупця та ті у підсумку знайшли "клієнта"

"Жінка передала дитину разом з документами та речами. Також вона написала розписку, що відмовляється від сина та в подальшому не пред’являтиме на нього ніяких прав. Затримали жінку під час отримання нею коштів за дитину в сумі 210 тисяч гривень", – каже виконувач обов’язків начальника обласного управління поліції Микола Цап.

Сама ж недолуга мати пояснила свої дії тим, що хотіла продати сина, аби на виручені кошти придбати будинок. Також вона наголосила, що не хоче виховувати сина та в подальшому зможе народити ще, якщо захоче.

За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо торгівлі людьми.



Свою дитину матуся оцінила у 210 тисяч гривень

Найближчим жінці буде повідомлено про підозру у вчинені особливо тяжкого кримінального правопорушення та обрано запобіжний захід.

Затриманій може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, минулоріч у Львові 20-річна жінка намагалася продати свою новонароджену дитину за 80 тисяч гривень. Відповідні оголошення вона розмістила у соцмережах.