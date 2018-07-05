05:38
5 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
25°C 12°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    24°C 16°C
  • неділя
    24°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Туалет у космосі. Актриса на 12 поверхів
Вєсті Кремля
22:29, 4 липня
Вєсті.UA. Новий образ леді Ю. Словечко Киви
Вєсті.UA
20:10, 4 липня
Бізнес на інвалідах: хто стоїть за масштабними грабунками людських земель
ЦРУ
09:00, 4 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Жінка хотіла продати сина з шокуючою метою на Херсонщині

96
НА Херсонщині жінка хотіла продати сина та отримані кошти купити будинок
НА Херсонщині жінка хотіла продати сина та отримані кошти купити будинок / ГУ НП

Працівники відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, спільно зі слідчим та під процесуальним керівництвом прокуратури області затримали жінку, яка за 210 тисяч гривень намагалася продати свого тримісячного сина, а на отримані кошти вона мала намір придбати будинок.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Херсонській області.

Читайте також: Поліція викрила сімейну пару, яка на камеру ґвалтувала свою 4-річну доньку (18+)

За словами правоохоронців, жінці – 26 років і вона є жителькою Скадовського району. Крім того, "бізнесменка" є раніше судимою та вела асоціальний спосіб життя.

Як встановили поліцейські, до пошуку потенційного покупця зловмисниця залучила своїх знайомих, які допомогли їй знайти "клієнта" в Херсоні.

Жінка, дитина, продаж, Херсонщина, гроші
Зловминиця попросила допомоги у знайомих щодо пошуку покупця та ті у підсумку знайшли "клієнта"

"Жінка передала дитину разом з документами та речами. Також вона написала розписку, що відмовляється від сина та в подальшому не пред’являтиме на нього ніяких прав. Затримали жінку під час отримання нею коштів за дитину в сумі 210 тисяч гривень", – каже виконувач обов’язків начальника обласного управління поліції Микола Цап.

Сама ж недолуга мати пояснила свої дії тим, що хотіла продати сина, аби на виручені кошти придбати будинок. Також вона наголосила, що не хоче виховувати сина та в подальшому зможе народити ще, якщо захоче.

За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо торгівлі людьми.

Жінка, дитина, продаж, Херсонщина, гроші
Свою дитину матуся оцінила у 210 тисяч гривень 

Найближчим жінці буде повідомлено про підозру у вчинені особливо тяжкого кримінального правопорушення та обрано запобіжний захід.

Затриманій може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, минулоріч у Львові 20-річна жінка намагалася продати свою новонароджену дитину за 80 тисяч гривень. Відповідні оголошення вона розмістила у соцмережах.

Теги: Новини України Торгівля людьми Неповнолітні Діти Поліція Гроші Кримінальні новини Новини Херсона
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Дурні погрози, викрадення, крадіжки і новий хіт в YouTube – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
4 липня, 23:01 Дурні погрози, викрадення, крадіжки і новий хіт в YouTube – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
619
Головні новини 4 липня: Порошенко підписав важливі закони, смертельні ДТП, деталі отруєння дітей
4 липня, 22:15 Головні новини 4 липня: Порошенко підписав важливі закони, смертельні ДТП, деталі отруєння дітей
3366
Газовые итоги Украины за первое полугодие 2018
4 липня, 22:00 Газовые итоги Украины за первое полугодие 2018
Злой Одессит 559
"Реформована поліція": чому на місце нових поліцейських приходять старі міліціонери
4 липня, 21:00 "Реформована поліція": чому на місце нових поліцейських приходять старі міліціонери
Дмитро Гнап 381
Ворожіння на Івана Купала: 5 цікавих способів
4 липня, 20:02 Ворожіння на Івана Купала: 5 цікавих способів
3171
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук