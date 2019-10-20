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      Женщина упала на рельсы метро из-за обморочного мужчины: шокирующее видео

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      Женщина едва не погибла в метро
      Женщина едва не погибла в метро / Скриншот с видео

      В Аргентине на станции метро Буэнос-Айреса один из пассажиров потерял сознание и столкнул на рельсы женщину, которая стояла рядом.

      На видео, которое опубликовало издание Daily Mail, заметно, что неравнодушным очевидцам, к счастью, удалось спасти женщину за считанные минуты до прибытия поезда.

       К слову: Слепой мужчина упал на рельсы перед приездом поезда, его спасли: видео

      По предварительной информации, происшествие случилось из-за пассажира, который ждал поезд. Однако ему внезапно стало плохо и он потерял сознание. Аргентинец зацепил женщину, а та упала на рельсы метро. От сильного удара она тоже потеряла сознание.

      В этот момент уже приближался поезд. Однако благодаря людям, которые активно махали руками машинисту, он остановился в нескольких метрах от пострадавшей. Двое мужчин помогли женщине выбраться на платформу и передали ее медикам.

       

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      Теги: Метро Аргентина
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