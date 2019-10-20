23:45
20 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кірілл придумав нову заповідь. РФ витрачає бюджетні гроші на л**но
      Вєсті Кремля
      18:45, 19 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Юзік просуває "Квартал 95". Як "Слузі народу" допомагає магія
      Вєсті.UA
      20:38, 19 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА

      Жінка впала на колію метро через непритомного чоловіка: шокуюче відео

      411 Читать новость на русском
      Жінка ледь не загинула у метро
      Жінка ледь не загинула у метро / Скріншот з відео

      В Аргентині на станції метро Буенос-Айреса один з пасажирів знепритомнів та зіштовхнув на колію жінку, що стояла поруч.

      На відео, яке опублікувало видання Daily Mail, помітно, що небайдужим очевидцям, на щастя, вдалось врятувати жінку за лічені хвилини до прибуття потягу.

      До слова: Сліпий чоловік впав на колію перед приїздом потяга, його врятували: відео

      За попередньою інформацією, подія трапилась через пасажира, який чекав на потяг. Однак йому раптово стало погано і він знепритомнів. Аргентинець зачепив жінку, а та впала на колію метро. Від сильного удару вона теж знепритомніла. 

      В цей момент вже наближався потяг. Однак завдяки людям, які активно махали руками машиністу, він спинився за кілька метрів від постраждалої. Двоє чоловіків допомогли жінці вибратись на платформу та передали її медикам. 

       

      blog_ava
      У Києві в аварії загинула мотоблогерка Кузавова: що відомо, – фото з місця трагедії
      сьогодні
      3544
      Теги: Аргентина Метро
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Атака на владу, "жіноча" війна на Донбасі та битва в октагоні: блоги тижня
      сьогодні , 23:17 Атака на владу, "жіноча" війна на Донбасі та битва в октагоні: блоги тижня
      Блоги тижня 74
      Головні новини 20 жовтня: новий голова Київської ОДА і низка важливих призначень уряду
      сьогодні , 22:00 Головні новини 20 жовтня: новий голова Київської ОДА і низка важливих призначень уряду
      Ірина Вихрущ 769
      Війна за Київ: Шулявський міст може поховати кар'єру Кличка
      сьогодні , 20:30 Війна за Київ: Шулявський міст може поховати кар'єру Кличка
      Тетяна Мартинюк 743
      Найсмішніші меми тижня: Литволатвія, куниця в Раді та білка-кунфу
      сьогодні , 20:00 Найсмішніші меми тижня: Литволатвія, куниця в Раді та білка-кунфу
      Ірина Вихрущ 1518
      Знущання над школяркою, зворушлива історія бійця ЗСУ та суд над Гладковським – відео тижня
      сьогодні , 19:30 Знущання над школяркою, зворушлива історія бійця ЗСУ та суд над Гладковським – відео тижня
      Марія Бондар 536
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук