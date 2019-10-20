Жінка впала на колію метро через непритомного чоловіка: шокуюче відео

В Аргентині на станції метро Буенос-Айреса один з пасажирів знепритомнів та зіштовхнув на колію жінку, що стояла поруч.

На відео, яке опублікувало видання Daily Mail, помітно, що небайдужим очевидцям, на щастя, вдалось врятувати жінку за лічені хвилини до прибуття потягу.

До слова: Сліпий чоловік впав на колію перед приїздом потяга, його врятували: відео

За попередньою інформацією, подія трапилась через пасажира, який чекав на потяг. Однак йому раптово стало погано і він знепритомнів. Аргентинець зачепив жінку, а та впала на колію метро. Від сильного удару вона теж знепритомніла.

В цей момент вже наближався потяг. Однак завдяки людям, які активно махали руками машиністу, він спинився за кілька метрів від постраждалої. Двоє чоловіків допомогли жінці вибратись на платформу та передали її медикам.