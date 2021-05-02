Почему живот, "как барабан" – это повод для серьезного беспокойства? Жир на животе – это нечто большее, чем просто лишние килограммы.

И вам действительно нужно волноваться, если живот плотный и сильно выпирает. В нашем организме есть два вида жира: подкожный и висцеральный.

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1. Подкожный находится под дермой и называется подкожной жировой клетчаткой.

Этот жир нам необходим в определенном количестве, потому что он участвует в терморегуляции и защищает организм от негативного воздействия внешней среды.

Оптимальное количество:

у мужчин – 14-25%;

у женщин – 15-31%.

Если подкожного жира много – это лишний вес, нагрузка на суставы, позвоночник, сердечно-сосудистую систему.

Если мало – это может привести к гормональным сбоям, у женщин – к потере менструального цикла и даже бесплодию.

В организме есть два вида жира / Фото Pixabay

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2. Внутренний (висцеральный) жир – очень опасен для здоровья.

Он находится в брюшной полости вокруг внутренних органов – печени, поджелудочной железы, сердца, кишечника. Именно он приводит к ожирению внутренних органов.

Он сдавливает внутренние органы, нарушает их работу.

Ухудшает пищеварение. Поднимает диафрагму, и в результате сердце и легкие работают под нагрузкой. В крови повышается уровень холестерина.

И если ваш живот выглядит надутым, если вы не можете защипнуть пальцами жировую складку – это именно висцеральный жир дает животу объем.

Качать пресс бесполезно – укрепить мышцы вы, возможно, сможете. Только живот останется на месте. Потому что жир находится внутри, под мышцами. И ему совершенно все равно, что вы там качаете.

Поможет, как и с любым другим жиром, только комплексный подход и сбалансированное питание с дефицитом калорий. На дефиците лишний жир уйдет, в том числе висцеральный.

Если вы понимаете, что объем вашего живота создает висцеральный жир, вам нужно задуматься. Потому что это вопрос не красоты, а вашего здоровья.