Живіт – як барабан: чому потрібно бити на сполох
Чому живіт, "як барабан" – це привід для серйозного занепокоєння? Жир на животі – це щось більше, ніж просто зайві кілограми. Далі читайте російською.
Джерело:Інстаграм Катерини Медушкіної
И вам действительно нужно волноваться, если живот плотный и сильно выпирает. В нашем организме есть два вида жира: подкожный и висцеральный.
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1. Подкожный находится под дермой и называется подкожной жировой клетчаткой.
Этот жир нам необходим в определенном количестве, потому что он участвует в терморегуляции и защищает организм от негативного воздействия внешней среды.
Оптимальное количество:
- у мужчин – 14-25%;
- у женщин – 15-31%.
Если подкожного жира много – это лишний вес, нагрузка на суставы, позвоночник, сердечно-сосудистую систему.
Если мало – это может привести к гормональным сбоям, у женщин – к потере менструального цикла и даже бесплодию.
В организме есть два вида жира / Фото Pixabay
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2. Внутренний (висцеральный) жир – очень опасен для здоровья.
Он находится в брюшной полости вокруг внутренних органов – печени, поджелудочной железы, сердца, кишечника. Именно он приводит к ожирению внутренних органов.
Он сдавливает внутренние органы, нарушает их работу.
Ухудшает пищеварение. Поднимает диафрагму, и в результате сердце и легкие работают под нагрузкой. В крови повышается уровень холестерина.
И если ваш живот выглядит надутым, если вы не можете защипнуть пальцами жировую складку – это именно висцеральный жир дает животу объем.
Качать пресс бесполезно – укрепить мышцы вы, возможно, сможете. Только живот останется на месте. Потому что жир находится внутри, под мышцами. И ему совершенно все равно, что вы там качаете.
Поможет, как и с любым другим жиром, только комплексный подход и сбалансированное питание с дефицитом калорий. На дефиците лишний жир уйдет, в том числе висцеральный.
Если вы понимаете, что объем вашего живота создает висцеральный жир, вам нужно задуматься. Потому что это вопрос не красоты, а вашего здоровья.
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