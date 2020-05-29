К перестрелке в Броварах 29 мая может быть причастен экс-заместитель главы МВД – Сергей Чеботарь, известный по делу так называемых "рюкзаков Авакова". Фирма его зятя Олега Полищука якобы является одной из сторон конфликта.

Разборки, которые устроили вооруженные титушки в Броварах могли быть вызваны переделом бизнеса. Об этом сообщает волонтер и активист Роман Синицын, а также нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

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По данным Синицына, именно Полищук мог привлечь титушек с оружием к утренним разборкам в Броварах.

Волонтер также добавил, что по его информации, Чеботарь до сих пор часто посещает МВД и даже имеет там свой неофициальный кабинет.

Что известно о причастности зятя Чеботаря к перестрелке в Броварах

О "крышевании" Чеботарем транспортных перевозок ранее писал и журналист Денис Бигус. Он указывал, что компания "А.Т.Н." занимается транспортными перевозками. А по словам главы Трансинспекции – перепродажей лицензий на перевозку. А Чеботарь якобы "прикрывает" этот бизнес.

По информации СМИ транспортная компания Полищука активно заходит на рынок пассажирских перевозок в разных регионах. А также занимается "отжиманием" маршрутных перевозок . К защите этой компании привлекают "местный криминал".

. К защите этой компании привлекают "местный криминал". Также о ситуации с переделом бизнеса написал на своей фейсбук-странице экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, новый глава ОГА Василий Володин якобы переделил лицензии на перевозку пассажиров. А "дискуссия продолжилась на улицах Броваров".

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Обратите внимание! Сейчас 49% фирмы "А.Т.Н.", согласно данным Youcontrol, владеет польская компания URMTEC. В то же время Олег Полищук является владельцем 49% этой фирмы.

Дело "рюкзаков Авакова" и роль Чеботаря: главное

В 2017 году НАБУ выявило 14 миллионов гривен возможной растраты государственных денег при закупке рюкзаков для бойцов АТО. Детективы НАБУ задержали трех человек. Среди них был сын министра внутренних дел Александр Аваков, замглавы МВД Сергей Чеботарь и представитель фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков Владимир Литвин.

Впоследствии Авакову-младшему и Чеботарю объявили подозрение в растрате, присвоении или завладении государственными деньгами путем злоупотребления служебным положением.

В апреле 2018 года расследование объявили завершенным. Стало известно, что Авакова-младшего и Чеботаря из дела "вывели".

Третий фигурант дела – Владимир Литвин полностью взял вину на себя. Ему назначили наказание в виде 5 лет заключения с испытательным сроком в 2 года и компенсацию убытков в почти 5 миллионов гривен.

Что известно о скандале с зятем Сергея Чеботаря?Сергея Чеботаря уволили в 2015 году после скандала с нападением на журналистов программы "Наши деньги". Они сняли на видео элитные дома дочери Чеботаря в селе Лесники под Киевом.



А напал на журналистов тогда зять Чеботаря – Олег Полищук.