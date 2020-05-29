До стрілянини в Броварах 29 травня може бути причетний ексзаступник глави МВС – Сергій Чеботар, відомий у справі так званих "рюкзаків Авакова". Фірма його зятя Олега Поліщука нібито є однією зі сторін конфлікту.

Розбірки, які влаштували озброєні тітушки в Броварах могли бути спричинені переділом бізнесу. Про це повідомляє волонтер та активіст Роман Сініцин, а також нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура.

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За даними Сініцина, саме Поліщук міг залучити тітушок зі зброєю до ранкових розбірок у Броварах.

Волонтер також додав, що за його інформацією, Чеботар досі часто відвідує МВС і навіть має там свій неофіційний кабінет.

Що відомо про причетність зятя Чеботаря до перестрілки в Броварах

Про "кришування" Чеботарем транспортних перевезень раніше писав й журналіст Денис Бігус. Він вказував, що компанія "А.Т.Н." займається транспортними перевезеннями. А за словами голови Трансінспекції – перепродажем ліцензій на перевезення. А Чеботар нібито "прикриває" цей бізнес.

За інформацією ЗМІ транспортна компанія Поліщука активно заходить на ринок пасажирських перевезень в різних регіонах. А також займається "віджиманням" маршрутних перевезень . До захисту цієї компанії залучають "місцевий кримінал".

. До захисту цієї компанії залучають "місцевий кримінал". Також про ситуацію з переділом бізнесу написав на своїй фейсбук-сторінці ексгенеральний прокурор України Юрій Луценко. За його словами, новий голова ОДА Василь Володін начебто переділив ліцензії на перевезення пасажирів. А "дискусія продовжилася на вулицях Броварів".

До теми Скандал з рюкзаками: чому син Авакова та Сергій Чеботар залишилися непокараними

Зверніть увагу! Наразі 49% фірми "А.Т.Н.", згідно з даними Youcontrol, володіє польська компанія URMTEC. Водночас Олег Поліщук є власником 49% цієї фірми.

Справа "рюкзаків Авакова" і роль Чеботаря: головне

У 2017 році НАБУ виявило 14 мільйонів гривень можливої розтрати державних грошей при закупівлі рюкзаків для бійців АТО. Детективи НАБУ затримали трьох осіб. Серед них був син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков, заступник голови МВС Сергій Чеботар та представник фірми-переможця тендеру з постачання наплічників Володимир Литвин.

Згодом Авакову-молодшому та Чеботарю оголосили підозру у розтраті, привласненні або заволодінні державними грошами шляхом зловживання службовим становищем.

У квітні 2018 року розслідування оголосили завершеним. Стало відомо, що Авакова-молодшого і Чеботаря зі справи "вивели".

Третій фігурант справи – Володимир Литвин повністю взяв вину на себе. Йому призначили покарання у вигляді 5 років ув'язнення з іспитовим терміном у 2 роки та компенсацію збитків у майже 5 мільйонів гривень.

Що відомо про скандал із зятем Сергія Чеботаря?Сергія Чеботаря звільнили в 2015 році після скандалу з нападом на журналістів програми "Наші гроші". Вони зняли на відео елітні будинки доньки Чеботаря в селі Лісники під Києвом.



А напав на журналістів тоді зять Чеботаря – Олег Поліщук.