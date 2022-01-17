Новости о коронавирусе в Украине 17 января

Темпы заболеваемости COVID-19

Источник: Минздрав

По состоянию на 17 января за сутки в Украине выявили 5072 случая коронавирусной болезни. Среди больных 407 детей и 72 медработника. От осложнений коронавируса скончались 78 пациентов. Известно, что в больницы госпитализировали 1213 человек с выраженными симптомами COVID-19. Зато поправились – 2 520 больных.

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Традиционно в выходные в стране проводят меньше тестирований на коронавирус. Так, за сутки провели 35 464 тестов, в том числе:

методом ПЦР – 14 616,

методом ИФА – 2 240;

экспресс-тесты на антиген SARS-CoV-2 – 18 608.

Коронавирус в областях: суточный показатель

Киев – 510;

Винницкая область – 194;

Волынская область – 101;

Днепропетровская область – 127;

Донецкая область – 52;

Житомирская область – 252;

Закарпатская область – 133;

Запорожская область – 18;

Ивано-Франковская область – 492;

Киевская область – 132;

Кировоградская область – 82;

Луганская область – 4;

Львовская область – 854;

Николаевская область – 31;

Одесская область – 224;

Полтавская область – 49;

Ровенская область – 86;

Сумская область – 189;

Тернопольская область – 314;

Харьковская область – 647;

Херсонская область – 36;

Хмельницкая область – 68;

Черкасская область – 88;

Черновицкая область – 344;

Черниговская область – 45.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Общая статистика! С начала пандемии COVID-19 в Украине подтвердили 3 759 530 случаев заболевания. По состоянию на 17 января поправилось – 3 556 162 человека.



От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 98 361 больной.

Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Фото 24 канала

Еще 23 тысяч украинцев вакцинировались против COVID-19

Источник: Минздрав

За вчера, 16 января в Украине 23 286 человек вакцинировано против коронавируса. Из них первую дозу получили 8034 человека, вторую дозу – 10 930 человек. Кроме того, 105 человек получили дополнительную дозу, а 4217 – бустерную.

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Прививки проводили:

343 мобильные бригады по иммунизации,

1 932 пункта прививки,

414 центра вакцинации населения

Использовали четыре препарата: Pfizer (Comirnaty) – 16 882 прививок, Sinovac (CoronaVac) – 3 463, Moderna – 2 529 и AstraZeneca – 412.

Темпы вакцинации в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 14 993 077 человек.

В частности, получили первую дозу – 14 993 075 человек, получили две дозы – 14 270 520 человек, дополнительную дозу – 9 617 человек, а бустерную – 99 165 человек.

Всего в стране провели 29 372 377 прививок.

Обратите внимание! Бустерную дозу вводят, чтобы усилить эффективность вакцины, которая со временем снижается. А дополнительная необходима для людей, которые из-за состояния своего здоровья имеют более низкую эффективность вакцин по сравнению с другими.

Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала

Что известно о бустерной вакцине / Инфографика 24 канала

В Харьковской области циркулирует Омикрон

Источник: Харьковская ОГА

В Харьковской области появился и циркулирует штамм коронавируса Омикрон. Власти сообщают, что речь идет о начале новой волны заболеваемости COVID-19 в регионе. Случаи Омикрона были подтверждены в киевской лаборатории.

Мифы и бустерная доза COVID-вакцины

Источник: 24 канал

Большинство опрошенных людей через шесть месяцев после второй дозы планируют привиться, однако есть и те, кто не поддерживает даже стандартный курс вакцинации.

Украинцы о мифах и бустерной дозе COVID-вакцины: смотрите видео

Кличко второй раз заболел коронавирусом

Источник: телеграм-канал Виталия Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко второй раз заболел коронавирусом. Об этом сообщил он сам 17 января. Политик находится на самоизоляции и работает из дома. Он отметил, что надеется на легкое течение болезни, поскольку является вакцинированным.

Разница между коронавирусом, гриппом и простудой / Инфографика 24 канала

Карантинное зонирование обновили

Источник: Минздрав

Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в стране. На утро 17 января оранжевому уровню соответствуют Сумская и Ивано-Франковская области. Впрочем, в последней ухудшились эпиподказатели. Остальные регионы Украины соответствуют "желтой" зоне карантина.

В Украине две оранжевые зоны карантина / Инфографика Минздрава

У игроков Динамо обнаружили коронавирус

Источник: Динамомания

По данным журналистов, у Александра Караваева, Ильи Забарного и Ильи Шкурина был диагностирован коронавирус. Следовательно, они отправились на самоизоляцию и пропустят первый сбор команды. По всей вероятности, по этой причине не отправился в Испанию и Богдан Леднев.

Новости о коронавирусе в мире 17 января

Распространение COVID-19 в мире

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на утро 17 января в мире выявили более 328 миллионов больных коронавирусом и более 5,5 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных было зарегистрировано в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Великобритания, Италия, Испания и Индия.

Продажи Rolls-Royce выросли благодаря пандемии

Источник: Financial Times

В 2021 году Rolls-Royce установила абсолютный рекорд продаж своих элитных автомобилей. Генеральный директор Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос отметил, что пандемия COVID-19 помогла людям осознать быстротечность жизни, побуждая их тратить больше денег на приятные вещи. По его мнению, такое мышление и повлекло за собой рекордные продажи люксового автопроизводителя.

Пандемия закончится в 2022 году – немецкий вирусолог

Источник: Tagesspiegel

Штамм Омикрон может "перевести" пандемию COVID-19 в эндемию. Ученые также считают, что каждый переболеет коронавирусом. В этом абсолютно уверен руководитель отдела вирусологии берлинской клиники Charitе Кристиан Дростен. Ученый считает, что постоянная ревакцинация – не выход.

Больше здесь Пандемия закончится в 2022 году, но этому поспособствует не ревакцинация, – немецкий вирусолог

Последние исследования коронавируса

Ген, защищающий от тяжелого течения коронавируса

Источник: Nature

В 2020 году ученым удалось обнаружить ген, который мы унаследовали от неандертальцев: он сильно повышает риск дыхательной недостаточности и смерти. Наряду с этим геном от наших вымерших родственников мы получили и защитные гены, снижающие риск попадания на ИВЛ на 20%.

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Коронавирус нарушает мобильность пожилых людей

Источник: MedicalxPress

Даже легкое или среднее тяжести течение COVID-19 может вызвать проблемы с передвижением у людей старше 50 лет. У них был вдвое более высокий риск ухудшения подвижности, способности заниматься домашними делами и физическими упражнениями по сравнению с теми, у кого не было COVID-19, хотя большинство из них имели легкие или умеренные симптомы.