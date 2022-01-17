Новости о коронавирусе в Украине 17 января
Темпы заболеваемости COVID-19
Источник: Минздрав
По состоянию на 17 января за сутки в Украине выявили 5072 случая коронавирусной болезни. Среди больных 407 детей и 72 медработника. От осложнений коронавируса скончались 78 пациентов. Известно, что в больницы госпитализировали 1213 человек с выраженными симптомами COVID-19. Зато поправились – 2 520 больных.
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Традиционно в выходные в стране проводят меньше тестирований на коронавирус. Так, за сутки провели 35 464 тестов, в том числе:
- методом ПЦР – 14 616,
- методом ИФА – 2 240;
- экспресс-тесты на антиген SARS-CoV-2 – 18 608.
Коронавирус в областях: суточный показатель
- Киев – 510;
- Винницкая область – 194;
- Волынская область – 101;
- Днепропетровская область – 127;
- Донецкая область – 52;
- Житомирская область – 252;
- Закарпатская область – 133;
- Запорожская область – 18;
- Ивано-Франковская область – 492;
- Киевская область – 132;
- Кировоградская область – 82;
- Луганская область – 4;
- Львовская область – 854;
- Николаевская область – 31;
- Одесская область – 224;
- Полтавская область – 49;
- Ровенская область – 86;
- Сумская область – 189;
- Тернопольская область – 314;
- Харьковская область – 647;
- Херсонская область – 36;
- Хмельницкая область – 68;
- Черкасская область – 88;
- Черновицкая область – 344;
- Черниговская область – 45.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Фото 24 канала
Еще 23 тысяч украинцев вакцинировались против COVID-19
Источник: Минздрав
За вчера, 16 января в Украине 23 286 человек вакцинировано против коронавируса. Из них первую дозу получили 8034 человека, вторую дозу – 10 930 человек. Кроме того, 105 человек получили дополнительную дозу, а 4217 – бустерную.
Актуально COVID-19 в Украине пошел на спад: более 5 тысяч инфицированных
Прививки проводили:
- 343 мобильные бригады по иммунизации,
- 1 932 пункта прививки,
- 414 центра вакцинации населения
Использовали четыре препарата: Pfizer (Comirnaty) – 16 882 прививок, Sinovac (CoronaVac) – 3 463, Moderna – 2 529 и AstraZeneca – 412.
Темпы вакцинации в Украине
С начала вакцинальной кампании в Украине привито 14 993 077 человек.
В частности, получили первую дозу – 14 993 075 человек, получили две дозы – 14 270 520 человек, дополнительную дозу – 9 617 человек, а бустерную – 99 165 человек.
Всего в стране провели 29 372 377 прививок.
Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала
Что известно о бустерной вакцине / Инфографика 24 канала
В Харьковской области циркулирует Омикрон
Источник: Харьковская ОГА
В Харьковской области появился и циркулирует штамм коронавируса Омикрон. Власти сообщают, что речь идет о начале новой волны заболеваемости COVID-19 в регионе. Случаи Омикрона были подтверждены в киевской лаборатории.
Мифы и бустерная доза COVID-вакцины
Источник: 24 канал
Большинство опрошенных людей через шесть месяцев после второй дозы планируют привиться, однако есть и те, кто не поддерживает даже стандартный курс вакцинации.
Украинцы о мифах и бустерной дозе COVID-вакцины: смотрите видео
Кличко второй раз заболел коронавирусом
Источник: телеграм-канал Виталия Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко второй раз заболел коронавирусом. Об этом сообщил он сам 17 января. Политик находится на самоизоляции и работает из дома. Он отметил, что надеется на легкое течение болезни, поскольку является вакцинированным.
Разница между коронавирусом, гриппом и простудой / Инфографика 24 канала
Карантинное зонирование обновили
Источник: Минздрав
Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в стране. На утро 17 января оранжевому уровню соответствуют Сумская и Ивано-Франковская области. Впрочем, в последней ухудшились эпиподказатели. Остальные регионы Украины соответствуют "желтой" зоне карантина.
В Украине две оранжевые зоны карантина / Инфографика Минздрава
У игроков Динамо обнаружили коронавирус
Источник: Динамомания
По данным журналистов, у Александра Караваева, Ильи Забарного и Ильи Шкурина был диагностирован коронавирус. Следовательно, они отправились на самоизоляцию и пропустят первый сбор команды. По всей вероятности, по этой причине не отправился в Испанию и Богдан Леднев.
Новости о коронавирусе в мире 17 января
Распространение COVID-19 в мире
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на утро 17 января в мире выявили более 328 миллионов больных коронавирусом и более 5,5 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных было зарегистрировано в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Великобритания, Италия, Испания и Индия.
Продажи Rolls-Royce выросли благодаря пандемии
Источник: Financial Times
В 2021 году Rolls-Royce установила абсолютный рекорд продаж своих элитных автомобилей. Генеральный директор Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос отметил, что пандемия COVID-19 помогла людям осознать быстротечность жизни, побуждая их тратить больше денег на приятные вещи. По его мнению, такое мышление и повлекло за собой рекордные продажи люксового автопроизводителя.
Пандемия закончится в 2022 году – немецкий вирусолог
Источник: Tagesspiegel
Штамм Омикрон может "перевести" пандемию COVID-19 в эндемию. Ученые также считают, что каждый переболеет коронавирусом. В этом абсолютно уверен руководитель отдела вирусологии берлинской клиники Charitе Кристиан Дростен. Ученый считает, что постоянная ревакцинация – не выход.
Больше здесь Пандемия закончится в 2022 году, но этому поспособствует не ревакцинация, – немецкий вирусолог
Последние исследования коронавируса
Ген, защищающий от тяжелого течения коронавируса
Источник: Nature
В 2020 году ученым удалось обнаружить ген, который мы унаследовали от неандертальцев: он сильно повышает риск дыхательной недостаточности и смерти. Наряду с этим геном от наших вымерших родственников мы получили и защитные гены, снижающие риск попадания на ИВЛ на 20%.
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Коронавирус нарушает мобильность пожилых людей
Источник: MedicalxPress
Даже легкое или среднее тяжести течение COVID-19 может вызвать проблемы с передвижением у людей старше 50 лет. У них был вдвое более высокий риск ухудшения подвижности, способности заниматься домашними делами и физическими упражнениями по сравнению с теми, у кого не было COVID-19, хотя большинство из них имели легкие или умеренные симптомы.