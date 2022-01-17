Новини про коронавірус в Україні 17 січня

Темпи захворюваності на COVID-19

Джерело: МОЗ

Станом на 17 січня за добу в Україні виявили 5 072 випадки коронавірусної хвороби. Серед хворих 407 дітей та 72 медпрацівники. Від ускладнень коронавірусу померли 78 пацієнтів. Відомо, що до лікарень госпіталізували 1 213 людей з вираженими симптомами COVID-19. Натомість видужали – 2 520 хворих.

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Традиційно на вихідних в країні проводять менше тестувань на коронавірус. Так, за добу провели 35 464 тестів, зокрема:

методом ПЛР – 14 616,

методом ІФА – 2 240;

експрес-тести на антиген до SARS-CoV-2 – 18608.

Коронавірус в областях: добовий показник

Київ – 510;

Вінницька область – 194;

Волинська область – 101;

Дніпропетровська область – 127;

Донецька область – 52;

Житомирська область – 252;

Закарпатська область – 133;

Запорізька область – 18;

Івано-Франківська область – 492;

Київська область – 132;

Кіровоградська область – 82;

Луганська область – 4;

Львівська область – 854;

Миколаївська область – 31;

Одеська область – 224;

Полтавська область – 49;

Рівненська область – 86;

Сумська область – 189;

Тернопільська область – 314;

Харківська область – 647;

Херсонська область – 36;

Хмельницька область – 68;

Черкаська область – 88;

Чернівецька область – 344;

Чернігівська область – 45.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика! Від початку пандемії COVID-19 в Україні підтвердили 3 759 530 випадків захворювання. Станом на 17 січня одужало – 3 556 162 людини. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 98 361 хворий.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Фото 24 каналу

Ще 23 тисячі українців вакцинувались проти COVID-19

Джерело: МОЗ

За вчора, 16 січня в Україні 23 286 людей вакциновано проти коронавірусу. З них першу дозу отримали 8 034 людини, другу дозу – 10 930 людей. Крім того, 105 людей отримали додаткову дозу, а 4 217 – бустерну.

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Щеплення проводили:

343 мобільні бригади з імунізації,

1 932 пункти щеплення,

414 центри вакцинації населення

Використовували чотири препарати: Pfizer (Comirnaty) – 16 882 щеплення, Sinovac (CoronaVac) – 3 463, Moderna – 2 529 та AstraZeneca – 412.

Темпи вакцинації в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 14 993 077 людей.

Зокрема, отримали першу дозу – 14 993 075 людей, отримали дві дози – 14 270 520 людей, додаткову дозу – 9 617 людей, а бустерну – 99 165.

Загалом в країні провели 29 372 377 щеплень.

Зверніть увагу! Бустерну дозу вводять, аби посилити ефективність вакцини, яка з часом знижується. А додаткова потрібна для людей, які через стан свого здоров'я мають нижчу ефективність вакцин у порівнянні з іншими.



Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу

На Харківщині циркулює Омікрон

Джерело: Харківська ОДА

У Харківській області з'явився та циркулює штам коронавірусу Омікрон. Влада повідомляє, що мовиться про початок нової хвилі захворюваності на COVID-19 у регіоні. Випадки Омікрону підтвердили у київській лабораторії.

Міфи та бустерна доза COVID-вакцини

Джерело: 24 канал

Більшість опитаних людей через шість місяців після другої дози планують зробити щеплення, однак є й ті, хто не підтримують навіть стандартний курс вакцинації.

Українці про міфи та бустерну дозу COVID-вакцини: дивіться відео

Кличко вдруге захворів на коронавірус

Джерело: телеграм-канал Віталія Кличка

Мер Києва Віталій Кличко вдруге захворів на коронавірус. Про це повідомив він сам 17 січня. Наразі політик перебуває на самоізоляції та працює з дому. Він зазначив, що сподівається на легкий перебіг хвороби, оскільки є вакцинованим.

Різниця між коронавірусом, грипом та застудою / Інфографіка 24 каналу

Карантинне зонування оновили

Джерело: МОЗ

Міністерство охорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в країні. Станом на ранок 17 січня помаранчевому рівню відповідають Сумська та Івано-Франківська області. Втім, в останній погіршилися епідпоказники. Решта регіонів України відповідають "жовтій" зоні карантину.

В Україні дві помаранчеві зони карантину / Інфографіка МОЗ

У гравців Динамо виявили коронавірус

Джерело: Динамоманія

За даними журналістів, у Олександра Караваєва, Іллі Забарного та Іллі Шкуріна був діагностований коронавірус. Відтак вони виправилися на самоізоляцію та пропустять перший збір команди. Цілком ймовірно, що з цієї причини не відправився до Іспанії і Богдан Лєднєв.

Новини про коронавірус у світі 17 січня

Поширення COVID-19 у світі

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на ранок 17 січня у світі виявили понад 328 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,5 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Велика Британія, Італія, Іспанія та Індія.

Продажі Rolls-Royce зросли завдяки пандемії

Джерело: Financial Times

У 2021 році Rolls-Royce встановила абсолютний рекорд продажів своїх елітних авто. Генеральний директор Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос зазначив, що пандемія COVID-19 допомогла людям усвідомити швидкоплинність життя, спонукаючи їх витрачати більше грошей на приємні речі. На його думку, таке мислення й спричинило рекордні продажі люксового автовиробника.

Пандемія закінчиться у 2022 році, – німецький вірусолог

Джерело: Tagesspiegel

Штам Омікрон може "перевести" пандемію COVID-19 в ендемію. Вчені також вважають, що кожен перехворіє на коронавірус. У цьому абсолютно впевнений керівник відділу вірусології берлінської клініки Charitе Крістіан Дростен. Вчений також вважає, що постійна ревакцинація – не вихід.

Більше тут Пандемія закінчиться у 2022 році, але цьому посприяє не ревакцинація, – німецький вірусолог

Останні дослідження коронавірусу

Ген, який захищає від важкого перебігу коронавірусу

Джерело: Nature

У 2020 році вченим вдалося знайти ген, який ми успадкували від неандертальців: він сильно підвищує ризик дихальної недостатності та смерті. Поруч із цим геном від наших вимерлих родичів ми отримали і захисні гени, які знижують ризик потрапляння на ШВЛ на 20%.

Цікаво Аналіз сечі може діагностувати струс мозку

Коронавірус порушує мобільність старших людей

Джерело: MedicalxPress

Навіть легкий або середньої важкості перебіг COVID-19 може спричинити проблеми з пересуванням у людей, старших за 50 років. У них був удвічі вищий ризик погіршення рухливості, здатності займатися домашніми справами та фізичними вправами у порівнянні з тими, у кого не було COVID-19, хоча більшість із них мали легкі або помірні симптоми.