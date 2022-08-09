У Молдові оперативно відреагували на погрози російських окупантів замінувати ЗАЕС і загалом провокації та шантаж росіян, а тому вирішили забезпечити своє населення відповідними препаратами на випадок ймовірної хімічної аварії. Водночас у МОЗ Молдови запевнили, що радіаційної небезпеки зараз немає.
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Міністерство охорони здоров'я забезпечило наявність йодистого калію в країні. Національне агентство громадського здоров'я розподілить препарат по своїх підрозділах,
– повідомили в МОЗ.
Водночас у міністерстві запевнили, що радіаційної небезпеки немає.
"Закликаємо населення зберігати спокій", – додали у відомстві.
Зазначимо, що у Румунії проводять національну кампанію з поширення серед населення йодистого калію.
У МОЗ країни заявили, що препарат не рекомендують людям старше 40 років, оскільки вони менш сприйнятливі до лікування йодистим калієм.
Ядерний шантаж росії: актуально про провокації на ЗАЕС
- 5 серпня, російські війська двічі відкрили вогонь у бік ЗАЕС. Під час першого обстрілу було зафіксовано три "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС.
- Після другого обстрілу теж зафіксовано три "прильоти": росіяни влучили по майданчику станції біля одного з енергоблоків, де ядерний реактор.
- Ввечері 6 серпня окупанти вкотре обстріляли ЗАЕС та ледь не влучили по контейнерах відпрацьованого ядерного палива.
- В Офісі Президента заявили, що росія відкрито перейшла до ядерного шантажу.
- У МАГАТЕ визнали, що існує реальний ризик ядерної катастрофи. Водночас у Міністерстві охорони здоров'я опублікували список дій у разі радіаційної аварії.
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