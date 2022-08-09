У Молдові оперативно відреагували на погрози російських окупантів замінувати ЗАЕС і загалом провокації та шантаж росіян, а тому вирішили забезпечити своє населення відповідними препаратами на випадок ймовірної хімічної аварії. Водночас у МОЗ Молдови запевнили, що радіаційної небезпеки зараз немає.

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Міністерство охорони здоров'я забезпечило наявність йодистого калію в країні. Національне агентство громадського здоров'я розподілить препарат по своїх підрозділах,

– повідомили в МОЗ.

Водночас у міністерстві запевнили, що радіаційної небезпеки немає.

"Закликаємо населення зберігати спокій", – додали у відомстві.

Зазначимо, що у Румунії проводять національну кампанію з поширення серед населення йодистого калію.

У МОЗ країни заявили, що препарат не рекомендують людям старше 40 років, оскільки вони менш сприйнятливі до лікування йодистим калієм.

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