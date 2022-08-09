В Молдове оперативно отреагировали на угрозы российских оккупантов заменять ЗАЭС и в целом провокации и шантаж россиян, поэтому решили обеспечить свое население соответствующими препаратами на случай вероятной химической аварии. В то же время в Минздраве Молдовы заверили, что радиационной опасности сейчас нет.
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Министерство здравоохранения обеспечило наличие йодистого калия в стране. Национальное агентство общественного здоровья распределит препарат по своим подразделениям,
– сообщили в Минздраве.
В то же время в министерстве заверили, что радиационной опасности нет.
"Призываем население сохранять спокойствие", – добавили в ведомстве.
Отметим, что в Румынии проводят национальную кампанию по распространению среди населения йодистого калия.
В Минздраве страны заявили, что препарат не рекомендуют людям старше 40 лет, поскольку они менее восприимчивы к лечению йодистым калием.
Ядерный шантаж россии: актуально о провокациях на ЗАЭС
- 5 августа российские войска дважды открыли огонь в сторону ЗАЭС. Во время первого обстрела было зафиксировано три "прилета" у промышленной площадки ЗАЭС .
- После второго обстрела тоже зафиксировано три "прилета" : россияне попали по площадке станции возле одного из энергоблоков, где ядерный реактор.
- Вечером 6 августа кафиры в очередной раз обстреляли ЗАЭС и едва не попали по контейнерам отработанного ядерного топлива.
- В Офисе Президента заявили, что Россия открыто перешла к ядерному шантажу .
- В МАГАТЭ признали, что существует реальный риск ядерной катастрофы . В то же время в Министерстве здравоохранения опубликовали список действий в случае радиационной аварии.