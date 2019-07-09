"Самопоміч" оголосила про збір підписів проти особливого статусу Донбасу

У зв’язку зі зростанням загрози реваншу проросійських сил "Самопоміч" почала збір підписів за визнання неконституційними законів про особливий статус Донбасу та про амністію для колаборантів і найманців.

Зокрема, у поданні до Конституційного Суду партія вимагатиме визнати неконституціймими закони "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" та "Про недопущення переслідування та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей". Про це йдеться в заяві партії.

"Попередній президент Порошенко разом із екс-регіоналами у 2014 році фактично легалізував особливий статус для окупованих Росією територій в Донецький і Луганській областях і амністію для колаборантів і російських найманців. Ухвалені закони, які писалися в Москві, запроваджують:

окрему народну міліцію на окупованих територіях двох областей, яка разом із суддями та прокурорами призначається окупаційними органами місцевого самоврядування;

право цих окупованих територій самостійно укладати міжнародні угоди з Росією;

особливий статус для російської мови на цих територіях у сфері освіти, культури, судочинстві та діяльності органів державної влади;

амністію для всіх, хто вбивав наших військових на Сході України.

Ці закони є прямою загрозою суверенітету держави, і також порушують Конституцію, яка чітко визначає Україну унітарною державою", – заявляють у "Самопомочі".

У партії наголошують – сподівалися на те, що ці антиконституційні закони вдасться скасувати ще чинним скликанням Верховної Ради.

"Оскільки життя цього скликання добігає кінця, а в новому складі парламенту, як показують соціологічні опитування, буде ще більше російських агентів, наразі "Самопоміч" бачить вихід лише у зверненні до Конституційного Суду", – наголошують у партії.

"Нам попередні п’ять років розповідали, що цей закон потрібен для збереження санкцій проти Росії. Сьогодні запевнення починають танути на очах – попри продовження війни Росії проти України, російську делегацію поновили у всіх правах Парламентської Асамблеї Ради Європи. Це означає, що кожна країна приймає рішення, виходячи виключно зі своїх національних інтересів. Тому ми повинні діяти так само. А національні інтереси України вимагають якнайшвидше зупинити рух країни шляхом, накресленим у Кремлі", – коментує ситуацію віце-спікерка Оксана Сироїд.

Нагадаємо, фракція "Самопомочі" у парламенті послідовно боролася за збереження суверенітету України, Верховна Рада з ініціативи "Самопомочі" не дозволила реалізували мінські угоди, імплементувавши особливий статус Донбасу в Конституцію України тощо.