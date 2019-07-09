20:04
9 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шаман, "ізганяющій" Путіна. Історики Пиня і Трамп
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 липня
      Вєсті.UA: Порошенко б'ється із корупцією. Гройсман в рядах шоуменів
      Вєсті.UA
      19:13, сьогодні
      Протасів Яр розбрату: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, 5 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      "Самопоміч" оголосила про збір підписів проти особливого статусу Донбасу

      80 Читать новость на русском
      "Самопоміч" оголосила про збір підписів проти особливого статусу Донбасу
      "Самопоміч" оголосила про збір підписів проти особливого статусу Донбасу

      У зв’язку зі зростанням загрози реваншу проросійських сил "Самопоміч" почала збір підписів за визнання неконституційними законів про особливий статус Донбасу та про амністію для колаборантів і найманців.

      Зокрема, у поданні до Конституційного Суду партія вимагатиме визнати неконституціймими закони "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" та "Про недопущення переслідування та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей". Про це йдеться в заяві партії.

      "Попередній президент Порошенко разом із екс-регіоналами у 2014 році фактично легалізував особливий статус для окупованих Росією територій в Донецький і Луганській областях і амністію для колаборантів і російських найманців. Ухвалені закони, які писалися в Москві, запроваджують:

      окрему народну міліцію на окупованих територіях двох областей, яка разом із суддями та прокурорами призначається окупаційними органами місцевого самоврядування;

      право цих окупованих територій самостійно укладати міжнародні угоди з Росією;

      особливий статус для російської мови на цих територіях у сфері освіти, культури, судочинстві та діяльності органів державної влади;

      амністію для всіх, хто вбивав наших військових на Сході України.

      Ці закони є прямою загрозою суверенітету держави, і також порушують Конституцію, яка чітко визначає Україну унітарною державою", – заявляють у "Самопомочі".

      У партії наголошують – сподівалися на те, що ці антиконституційні закони вдасться скасувати ще чинним скликанням Верховної Ради.

      "Оскільки життя цього скликання добігає кінця, а в новому складі парламенту, як показують соціологічні опитування, буде ще більше російських агентів, наразі "Самопоміч" бачить вихід лише у зверненні до Конституційного Суду", – наголошують у партії.

      "Нам попередні п’ять років розповідали, що цей закон потрібен для збереження санкцій проти Росії. Сьогодні запевнення починають танути на очах – попри продовження війни Росії проти України, російську делегацію поновили у всіх правах Парламентської Асамблеї Ради Європи. Це означає, що кожна країна приймає рішення, виходячи виключно зі своїх національних інтересів. Тому ми повинні діяти так само. А національні інтереси України вимагають якнайшвидше зупинити рух країни шляхом, накресленим у Кремлі", – коментує ситуацію віце-спікерка Оксана Сироїд.

      Нагадаємо, фракція "Самопомочі" у парламенті послідовно боролася за збереження суверенітету України, Верховна Рада з ініціативи "Самопомочі" не дозволила реалізували мінські угоди, імплементувавши особливий статус Донбасу в Конституцію України тощо.

      blog_ava
      Зеленський озвучив свою позицію щодо російської мови на Донбасі
      сьогодні
      6911
      Теги: Новини України Новини політики Самопоміч Оксана Сироїд
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Смерть дитини через отруєння в таборі: чи покарали винних
      сьогодні , 20:00 Смерть дитини через отруєння в таборі: чи покарали винних
      Дмитро Гнап 19
      Вплив кума Путіна на медіа: ветеран АТО назвав серйозні ризики для України
      сьогодні , 19:32 Вплив кума Путіна на медіа: ветеран АТО назвав серйозні ризики для України
      Леонід Остальцев 130
      Що таке BigData та як вона допоможе розвитку бізнесу?
      1 липня , 16:00 Що таке BigData та як вона допоможе розвитку бізнесу?
      696
      Супрун: Війна триває не лише на фронті, або Чому шкідливо дивитись ТБ
      сьогодні , 19:01 Супрун: Війна триває не лише на фронті, або Чому шкідливо дивитись ТБ
      Блог Соцмережі 369
      Перший раз у Раді: які ризики приховують нові обличчя в політиці
      сьогодні , 19:00 Перший раз у Раді: які ризики приховують нові обличчя в політиці
      Ірина Поліщук 331
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук