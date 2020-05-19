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ДМИТРО ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ВЕРХОВНА РАДА КОРОНАВІРУС COVID-19
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ДМИТРО ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ВЕРХОВНА РАДА КОРОНАВІРУС COVID-19

Саркастичні новини від Щура: Гордон головного мозку. Що не так з платними VIP-камерами в СІЗО

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Саркастичні новини від Щура
Саркастичні новини від Щура / 24 канал

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Дмитро Гордон записав спочатку тригодинне інтерв'ю з самопроголошеною експрокуроркою Криму Наталею Поклонською, а також з екслідером бойовиків Ігорем Стрєлковим-Гіркіним. Мін'юст підвищує рівень комфорту в СІЗО. Там з'явилися платні камери з покращеними умовами. Денис Малюська зазначив, що це має допомогти прибрати корупцію.

Також у випуску на 24 каналі:

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Epic Games показали, якими будуть ігри майбутнього. Ви не повірите своїм очам!

Дивіться повний випуск програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 19 травня 2020:

 

Автор: Майкл Щур
Теги: Дмитро Гордон Курйозні новини #@)₴?$0 з Майклом Щуром Новини України
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