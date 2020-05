Саркастичні новини від Щура: Гордон головного мозку. Що не так з платними VIP-камерами в СІЗО

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Дмитро Гордон записав спочатку тригодинне інтерв'ю з самопроголошеною експрокуроркою Криму Наталею Поклонською, а також з екслідером бойовиків Ігорем Стрєлковим-Гіркіним. Мін'юст підвищує рівень комфорту в СІЗО. Там з'явилися платні камери з покращеними умовами. Денис Малюська зазначив, що це має допомогти прибрати корупцію.

Також у випуску на 24 каналі:

Лишайники must go on: вчителька з Харківщини дропнула новий реліз.

Alyona Alyona та Kyivstoner стали антирятувальниками Малібу

Українська політика досягла нового рівня відвертості.

В Україні пандемія... карантину!

Україна завдала потужного удару коронавірусу медичним покручем.

Epic Games показали, якими будуть ігри майбутнього. Ви не повірите своїм очам!

