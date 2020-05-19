Саркастичні новини від Щура: Гордон головного мозку. Що не так з платними VIP-камерами в СІЗО

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Дмитро Гордон записав спочатку тригодинне інтерв'ю з самопроголошеною експрокуроркою Криму Наталею Поклонською, а також з екслідером бойовиків Ігорем Стрєлковим-Гіркіним. Мін'юст підвищує рівень комфорту в СІЗО. Там з'явилися платні камери з покращеними умовами. Денис Малюська зазначив, що це має допомогти прибрати корупцію.

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