Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ДМИТРИЙ ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ДМИТРИЙ ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА КОРОНАВИРУС COVID-19

Саркастические новости от Щура: Гордон головного мозга. Что не так с платными VIP-камерами СИЗО

- Читати новину українською
Саркастические новости от Щура
Саркастические новости от Щура / 24 канал

В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – Дмитрий Гордон записал трехчасовое интервью с самопровозглашенным экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской, а также с экс-лидером боевиков Игорем Стрелковым-Гиркиным. Минюст повышает уровень комфорта в СИЗО. Там появились платные камеры с улучшенными условиями. Денис Малюська отметил, что это должно помочь убрать коррупцию.

Также в выпуске на 24 канале:

Лишайники must go on: учительница с Харьковщины дропнула новый релиз.

Alyona Alyona и Kyivstoner стали антиспасателями Малибу.

Украинская политика достигла нового уровня открытости.

В Украине эпидемия... карантина!

Украина нанесла мощный удар коронавирусу медицинским гибридом.

Epic Games показали, какими будут игры будущего. Вы не поверите своим глазам!

Смотрите полный выпуск программы "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 19 мая 2020:

 

Автор: Майкл Щур
Теги: Новости Украины Дмитрий Гордон Курьезные новости #@)₴?$0 с Майклом Щуром
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Экономика Украины глазами олигархов, или Рецепт уничтожение страны
сегодня , 13:30 Экономика Украины глазами олигархов, или Рецепт уничтожение страны
Сергій Фурса
Какова истинная цель Украины в Минске?
сегодня , 08:40 Какова истинная цель Украины в Минске?
Віталій Портников
Бизнес будущего: что ждет индустрию FinTech через 10 лет
16 мая , 22:14 Бизнес будущего: что ждет индустрию FinTech через 10 лет
Тетяна Панасюк