Саркастические новости от Щура: Гордон головного мозга. Что не так с платными VIP-камерами СИЗО

В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – Дмитрий Гордон записал трехчасовое интервью с самопровозглашенным экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской, а также с экс-лидером боевиков Игорем Стрелковым-Гиркиным. Минюст повышает уровень комфорта в СИЗО. Там появились платные камеры с улучшенными условиями. Денис Малюська отметил, что это должно помочь убрать коррупцию.

Также в выпуске на 24 канале:

Лишайники must go on: учительница с Харьковщины дропнула новый релиз.

Alyona Alyona и Kyivstoner стали антиспасателями Малибу.

Украинская политика достигла нового уровня открытости.

В Украине эпидемия... карантина!

Украина нанесла мощный удар коронавирусу медицинским гибридом.

Epic Games показали, какими будут игры будущего. Вы не поверите своим глазам!

