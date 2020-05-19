Саркастические новости от Щура: Гордон головного мозга. Что не так с платными VIP-камерами СИЗО

В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – Дмитрий Гордон записал трехчасовое интервью с самопровозглашенным экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской, а также с экс-лидером боевиков Игорем Стрелковым-Гиркиным. Минюст повышает уровень комфорта в СИЗО. Там появились платные камеры с улучшенными условиями. Денис Малюська отметил, что это должно помочь убрать коррупцию.

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