Росіянки вивезли дітей, підробивши документи про їхній стан здоров'я. Обидві жінки входять до близького оточення Путіна.

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Зловмисниці вивезли дітей з дитбудинку в Херсоні

За даними слідства, наприкінці серпня 2022 року Лантратова та Варламова під виглядом офіційного візиту прибули до окупованого Херсона з метою визначення конкретних дітей для депортації. Вони оглянули вихованців окупаційного закладу, який був незаконно створений на базі Херсонського обласного будинку дитини.

Після цього жінки організували депортацію дівчинки 11 місяців та майже дворічного хлопчика. Дітей незаконно вивезли до Москви під приводом проходження додаткового обстеження у лікарні.

Водночас встановлено, що за станом здоров’я вони не потребували додаткового обстеження і лікування. А отже для їх депортації в Росію не було об’єктивних причин.

Після деокупації Херсона правоохоронці провели обшуки в Будинку дитини, де і виявили фіктивні документи щодо вивезення неповнолітніх до з підписами Лантратової та Варламової.

Дітям видали російські свідоцтва про народження

За інформацією слідства, наразі українським дітям видали свідоцтва про народження російського зразка.

Важливо: в Офісі Генпрокурора наголосили – дії Росії щодо примусової депортації українських дітей, надання їм російського громадянства і передачі на виховання в російські сім’ї грубо порушують норми міжнародного права.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігуранткам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України:

порушення законів та звичаїв війни,

примусове індивідуальне чи масове переселення або депортація осіб, що перебувають під захистом, з окупованої території на територію окупаційної держави, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

В СБУ уточнили, що оскільки зловмисниці перебувають на території країни-агресора, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.