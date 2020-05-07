Секс на одну ніч – плюси й мінуси: ведуча "Телебачення Торонто" запустила відеоблог

Співведуча шоу Майкла Щура #@)₴?$0 Ярослава Кравченко в інстаграмі запустила відеоблог про секс та присвятила перший випуск стосункам на одну ніч. Журналістка переконана, що українцям потрібно підвищувати рівень сексуальної освіти.

Співведуча програми #@)₴?$0 та засновниця "Дикого театру" Ярослава Кравченко запустила в відеоблог про секс, повідомляє 24 канал.

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Проєкт називається "Ніч з Ярославою Кравченко" і перший його випуск вже опубліковано в інстаграмі – він присвячений плюсам та мінусам сексу на одну ніч.

У своєму фейсбуці Кравченко пояснила, навіщо запускає цей відеоблог.

Говорити про секс, якому стільки ж років скільки людству – дичина? Але секс змінюється. Як і змінюється ставлення до нього. І від того, як у людей справи в ліжку інколи залежить і те, які галочки на виборах вони ставлять,

– написала ведуча "Телебачення Торонто".

А крім досліджень українського сексу, проєкт покликаний підвищувати обізнаність українців у статевому вихованні.

"Всі займаються сексом – це нормально. Але у нас досить закриті люди щодо спілкування на цю тему. Батьки не розмовляють з дітьми, у нас немає абсолютно ніякої підготовки до дорослого життя. І потім ми дивуємося, що хтось намагався зробити аборт, випивши розчин солі чи сходивши в баню", – розповіла Кравченко в "Іншому інтерв’ю".