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      Секс на одну ніч – плюси й мінуси: ведуча "Телебачення Торонто" запустила відеоблог

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      Журналістка Кравченко запустила відеоблог про секс
      Журналістка запустила відеоблог про секс / Інстаграм Кравченко

      Співведуча шоу Майкла Щура #@)₴?$0 Ярослава Кравченко в інстаграмі запустила відеоблог про секс та присвятила перший випуск стосункам на одну ніч. Журналістка переконана, що українцям потрібно підвищувати рівень сексуальної освіти.

      Співведуча програми #@)₴?$0 та засновниця "Дикого театру" Ярослава Кравченко запустила в відеоблог про секс, повідомляє 24 канал.

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      Проєкт називається "Ніч з Ярославою Кравченко" і перший його випуск вже опубліковано в інстаграмі – він присвячений плюсам та мінусам сексу на одну ніч.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Ніч з Ярославою Кравченко №1. У цьому випуску говоримо про стосунки на одну ніч. В них є багато плюсів, а є й мінуси. Як підготуватись, якщо це вперше? Безпека, принципи і просто поради Діліться своїми історіями! #ніч #нічзярославоюкравченко #флінг #секс #onenightstand #українськийсекс #стосункибеззобовязань #уліжку #ярославакравченко #sexeducation #кохатися

      Допис, поширений Ніч з Ярославою Кравченко (@ukrnich)

      У своєму фейсбуці Кравченко пояснила, навіщо запускає цей відеоблог.

      Говорити про секс, якому стільки ж років скільки людству – дичина? Але секс змінюється. Як і змінюється ставлення до нього. І від того, як у людей справи в ліжку інколи залежить і те, які галочки на виборах вони ставлять,
      – написала ведуча "Телебачення Торонто".

      А крім досліджень українського сексу, проєкт покликаний підвищувати обізнаність українців у статевому вихованні.

      "Всі займаються сексом – це нормально. Але у нас досить закриті люди щодо спілкування на цю тему. Батьки не розмовляють з дітьми, у нас немає абсолютно ніякої підготовки до дорослого життя. І потім ми дивуємося, що хтось намагався зробити аборт, випивши розчин солі чи сходивши в баню", – розповіла Кравченко в "Іншому інтерв’ю".

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: LifeStyle Здоров'я Секс Журналісти Новини України
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