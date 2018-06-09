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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Сестра Сенцова про стан його здоров’я: "Він підійшов до критичної межі"

277 Читать новость на русском
Олег Сенцов
Олег Сенцов / Фото з вільних мереж

Стан незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова стабільний, але він підійшов до "критичної межі". Далі буде тільки гірше.

Про це в інтерв'ю виданню "Апостроф" розповіла двоюрідна сестра українського політв'язня Наталія Каплан.

"Стан Олега поки що оцінюється як стабільний, але лікарі попереджають, що він підійшов до критичної межі, за якою буде тільки гірше і все буде дуже погано", – сказала сестра Сенцова.

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"Олега попередили, що в разі погіршення стану здоров'я буде прийнято рішення про примусове годування – це трубка через ніс і вливається поживна суміш. Треба розуміти, що навіть у Росії примусове годування прирівнюється до тортур", – зазначила Каплан.

Вона наголосила, що примусове годування в Росії є незаконним, проте в колонії, де утримується Сенцов, готові піти на такий крок. Головною загрозою є можлива відмова нирок політв’язня.

Теги: Новини України Олег Сенцов Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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