Сестра Сенцова о состоянии его здоровья: "Он подошел к критической черте"

Состояние незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова стабильное, но он подошел к "критической точке". Дальше будет только хуже.

Об этом в интервью изданию "Апостроф" рассказала двоюродная сестра украинского политзаключенного Наталья Каплан.

"Состояние Олега пока оценивается как стабильное, но врачи предупреждают, что он подошел к критической черте, за которой будет только хуже и все будет очень плохо", – сказала сестра Сенцова.

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"Олега предупредили, что в случае ухудшения состояния здоровья будет принято решение о принудительном кормлении – это трубка через нос и вливается питательная смесь. Надо понимать, что даже в России принудительное кормление приравнивается к пыткам", – отметила Каплан.

Она отметила, что принудительное кормление в России незаконно, однако в колонии, где содержится Сенцов, готовы пойти на такой шаг. Главной угрозой является возможный отказ почек политзаключенного.