Президент Ізраїлю заявляв, що дівчину нібито обезголовили. Однак батько Шані спростував цю інформацію.

До теми Шані Лук, яку викрали бойовики ХАМАС, загинула: в Ізраїлі офіційно підтвердили

Як терористи насправді вбили Шані Лук

За словами батька Шані, її вбили під час фестивалю. Дівчина танцювала зі своїми друзями на електронному фестивалі Nova біля кібуцу Рейм, коли терористи ХАМАС почали стріляти.

Дівчина з друзями намагалися втекти на своїй машині, однак їх піймали бойовики ХАМАС, які вистрілили в авто та вбили Шані.

Що відомо про вбиту Шані Лук