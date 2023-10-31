Президент Израиля заявлял, что девушку якобы обезглавили. Однако отец Шани опроверг эту информацию.

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Как террористы на самом деле убили Шани Лук

По словам отца Шани, ее убили во время фестиваля. Девушка танцевала со своими друзьями на электронном фестивале Nova возле кибуцы Рейм, когда террористы ХАМАС начали стрелять.

Девушка с друзьями пытались убежать на своей машине, однако их поймали боевики ХАМАС, которые выстрелили в авто и убили Шани.

Что известно об убитой Шани Лук