Президент Израиля заявлял, что девушку якобы обезглавили. Однако отец Шани опроверг эту информацию.
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Как террористы на самом деле убили Шани Лук
По словам отца Шани, ее убили во время фестиваля. Девушка танцевала со своими друзьями на электронном фестивале Nova возле кибуцы Рейм, когда террористы ХАМАС начали стрелять.
Девушка с друзьями пытались убежать на своей машине, однако их поймали боевики ХАМАС, которые выстрелили в авто и убили Шани.
Что известно об убитой Шани Лук
- Напомним, что Шани Лук опознали на видео, на котором палестинцы везут в пикапе обнаженное тело девушки.
- Тогда девушка приехала на музыкальный фестиваль Nature Party в Израиле, который проходил в пустыне в 30 километрах от границы с Сектором Газа.
- Только 30 октября МИД Израиля официально сообщил о смерти девушки. Однако позже сообщение удалили, потому что тело девушки все еще не найдено.
- Ранее мама Шани сообщала, что располагает данными о госпитализации дочери. Мол, она находится в больнице Сектора Газа в критическом состоянии.
- Но позже смерть девушки подтвердила и ее мать.
- Кстати, президент Израиля Ицхак Герцог сообщал, что девушке якобы отрубили голову. По его словам, якобы был найден череп Шани Лук. Он выразил соболезнования семье погибшей девушки.