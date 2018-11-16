Шантаж, погрози і маніпуляції з візами: нові деталі про "Петрова" і "Боширова" від The Insider

Співробітники російської ФСБ, за свідченнями співробітника візового центру TLSсontact, шантажували і вербували його працівників, щоб домогтися відправлення "кількох людей" без зайвих питань до Великої Британії.

Про це повідомило видання The Insider.

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Кожного росіянина, який подає документи на візу до Великої Британії, перевіряють у два етапи: спершу документи вивчають співробітники авторизованого візового центру TLSсontact, а потім це ж робить Міністерство внутрішніх справ Королівства. Перевірка повинна встановити зв'язки пошукача зі своєю країною, наявність роботи, нерухомості, фінансів. І навіть після перевірок гарантій отримання візи – жодних.

Ні "Петров", ні "Боширов" не мали бізнес-зв'язків з Британією чи зареєстрованого на ці імена бізнесу в Росії. Однак легко отримали і британську, і шенгенську візи,

– йдеться у розслідуванні The Insider.

До журналістів зазначеного видання та Bellingcat потрапили документи від колишнього співробітника візового центру TLScontact, який просив притулку у США після того, як ФСБ змушувала його до співпраці шляхом тиску та погроз у бік вагітної дружини та матері.



Спершу журналісти з'ясували, що Боширов – "герой Росії" Анатолій Чепіга

З його ж слів відомо, що російські спецслужби намагалися влаштувати на роботу у центр свого співробітника, але невдало. Зрештою, весною 2016 року цьому ж співробітнику візового центру ФСБ повідомили, що мають намір відправити до Британії "кілька осіб" і прагнуть забезпечити безперешкодне отримання віз для них без зайвих запитань і перевірок.



Невдовзі встановили особу "Петрова" – це співробітник ГРУ Олександр Мішкін

Через кілька місяців "Петров" та "Боширов" вперше з'явилися в Об'єднаному королівстві. А інформатор розслідувачів вивіз родину за кордон, і тільки тоді розповів про ситуацію з тиском з боку ФСБ. Проте, інформація з невідомих причин не отримувала розголосу досі.

Мені сказали так: "У тебе є два варіанти". Або добровільна співпраця з ФСБ, або вони розпочнуть кримінальне провадження проти моєї матері, відвідають моє помешкання "з інспекцією", що фактично означає арешт моєї дружини та дочки,

– розповів інформатор The Insider.

The Insider надсилав запит у британське консульство, і відповідь була наступною: "TLScontact виконує тільки адміністративну функцію і не мають впливу на прийняття рішення щодо надання чи ненадання британської візи". Це підтвердило і британське МВС.