Як повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський, від Vbet надійшов благодійний внесок на суму 4 мільйони гривень.

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За даними організаторів збору, на цю годину для дитячого медзакладу зібрали вже понад 200 мільйонів гривень. Збір продовжено до 250 мільйонів.

"Охматдит" є найбільшою дитячою лікарнею України, де щороку лікують понад 20 тисяч дітей і проводять до 7 тисяч операцій.

Внаслідок атаки Росії 8 липня було завдано значної шкоди будівлям лікарні, зокрема: