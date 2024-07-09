Як повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський, від Vbet надійшов благодійний внесок на суму 4 мільйони гривень.
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За даними організаторів збору, на цю годину для дитячого медзакладу зібрали вже понад 200 мільйонів гривень. Збір продовжено до 250 мільйонів.
"Охматдит" є найбільшою дитячою лікарнею України, де щороку лікують понад 20 тисяч дітей і проводять до 7 тисяч операцій.
Внаслідок атаки Росії 8 липня було завдано значної шкоди будівлям лікарні, зокрема:
- токсикологічному відділенню;
- хірургічному відділенню;
- відділенням інтенсивної терапії;
- операційним залам;
- єдиній в Україні онкогематологічній лабораторії.