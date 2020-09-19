Одяг та електроніку: шо найчастіше українці купують онлайн – дослідження
Майже половина українців найчастіше в онлайн-режимі купує одяг, побутову техніку та електроніку, третина – косметику та парфумерію. Найбільше онлайн-покупців є на Заході та у Центрі України.
Близько 80% українців користуються інтернетом, 36% з них купують речі в онлайні. Про це свідчать результати дослідження за липень 2020 року від CBR та OLX, повідомляє 24 канал.
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Майже половина опитаних за останній рік зробили близько 5 – 20 покупок в інтернеті, а 18% – понад 20.
Що українці купують в інтернеті найчастіше:
- одяг – 47%;
- побутова техніка та електроніка – 46%;
- косметика та парфумерія – 37%.
Порівняно з попереднім звітним періодом зросла кількість онлайн-покупців одягу, взуття, побутової хімії, меблів та товарів для дому, готових страв та харчів, автотоварів, будівельних матеріалів та товарів для тварин.
У яких регіонах інтернет-шопінг найпопулярніший:
- Захід – 24% українців купують речі в інтернеті;
- Центр – 24%;
- Південь – 16%;
- Схід – 13%;
- Північ – 12%;
- Київ – 10%.
Що українці купують: статистика за віком
Більшість інтернет-покупців є віком від 26 до 45 років, проте найбільш активна аудиторія – українці, яким 16 – 25 років.
- До 25 років українці переважно купують одяг, косметику та парфумерію, аксесуари та подарунки, книги, харчі, м'які контактні лінзи. Крім цього, молодь часто робить замовлення доставки готових страв.
- Вікова група 26 – 35 років здебільшого купує товари для дітей, засоби для догляду за грудними дiтьми та товари для вагітних.
- Покупці 36 – 45 років надають перевагу покупкам великої побутової техніки, автотоварів, спортивного одягу.
- Українці віком від 46 років частіше купують медичні препарати.
За статистикою, частина населення з доходом 15 – 25 тисяч гривень в місяць на сім’ю схильна найбільше купувати онлайн смартфони, запчастини та оптику для авто. Водночас люди з доходом понад 25 тисяч гривень, зазвичай, купують товари практично з усіх категорій.
У який спосіб українці здійснюють онлайн-покупки
Переважно 58% опитаних оформлюють покупку через смартфон, близько 47% – через ноутбук. Серед тих, хто здійснював інтернет-покупки на телефоні чи планшеті, близько 51% робили це через спеціально встановлений додаток.
- Найпопулярніший спосіб отримання покупок – доставка до офісу кур'єрською службою. Її обрали 35% покупців;
- 18% скористалися кур'єрською службою магазину;
- 10% відвідали для цього пункт видачі інтернет-магазину;
- 5% скористались незалежною кур’єрською службою;
- 4% – поштоматом або терміналом самообслуговування.