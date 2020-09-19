Майже половина українців найчастіше в онлайн-режимі купує одяг, побутову техніку та електроніку, третина – косметику та парфумерію. Найбільше онлайн-покупців є на Заході та у Центрі України.

Близько 80% українців користуються інтернетом, 36% з них купують речі в онлайні. Про це свідчать результати дослідження за липень 2020 року від CBR та OLX, повідомляє 24 канал.

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Майже половина опитаних за останній рік зробили близько 5 – 20 покупок в інтернеті, а 18% – понад 20.

Що українці купують в інтернеті найчастіше:

одяг – 47%;

побутова техніка та електроніка – 46%;

косметика та парфумерія – 37%.

Порівняно з попереднім звітним періодом зросла кількість онлайн-покупців одягу, взуття, побутової хімії, меблів та товарів для дому, готових страв та харчів, автотоварів, будівельних матеріалів та товарів для тварин.

У яких регіонах інтернет-шопінг найпопулярніший:

Захід – 24% українців купують речі в інтернеті;

Центр – 24%;

Південь – 16%;

Схід – 13%;

Північ – 12%;

Київ – 10%.

Зверніть увагу! У першому півріччі 2020 року в Україні попит на побутову техніку та смартфони скоротився на 30%. Однак під час карантину українці почали активніше купувати товари для догляду за тілом.

Також у квітні люди більше покупок здійснювали в онлайні. Зокрема, в Україні кількість інтернет-покупців становила 56%.

Що українці купують: статистика за віком

Більшість інтернет-покупців є віком від 26 до 45 років, проте найбільш активна аудиторія – українці, яким 16 – 25 років.

До 25 років українці переважно купують одяг, косметику та парфумерію, аксесуари та подарунки, книги, харчі, м'які контактні лінзи. Крім цього, молодь часто робить замовлення доставки готових страв.

Вікова група 26 – 35 років здебільшого купує товари для дітей, засоби для догляду за грудними дiтьми та товари для вагітних.

Покупці 36 – 45 років надають перевагу покупкам великої побутової техніки, автотоварів, спортивного одягу.

Українці віком від 46 років частіше купують медичні препарати.

За статистикою, частина населення з доходом 15 – 25 тисяч гривень в місяць на сім’ю схильна найбільше купувати онлайн смартфони, запчастини та оптику для авто. Водночас люди з доходом понад 25 тисяч гривень, зазвичай, купують товари практично з усіх категорій.

У який спосіб українці здійснюють онлайн-покупки

Переважно 58% опитаних оформлюють покупку через смартфон, близько 47% – через ноутбук. Серед тих, хто здійснював інтернет-покупки на телефоні чи планшеті, близько 51% робили це через спеціально встановлений додаток.