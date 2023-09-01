Безпека дітей – найважливіше питання як під час війни, так і в мирні часи. Однак сьогоднішні виклики потребують особливого підходу, зокрема, важливо, щоб дорослі врахували всі можливі сценарії, пише 24 Канал.

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Так, безпека учня під час навчання лежить на відповідальності класного керівника та навчального закладу. Однак це не означає, що батьки не можуть взяти справу під особистий контроль.

Не лише медпункт: де у школі обов’язково повинна бути аптечка

Передусім варто знати, що в Україні встановлений перелік препаратів та засобів, які повинні бути в шкільному медпункті. Крім цього, згідно з наказом МОЗ, аптечки неодмінно повинні бути у кабінетах природничо-математичних дисциплін, де існує підвищений ризик травматизації, зокрема: географії, математики, біології, фізики, хімії, у шкільних майстернях та в місцях спортивних занять. При цьому батьки мають право запитати у директора, чи забезпечена школа всіма необхідними медикаментами.

Однак, в умовах повномасштабної війни ризиків значно більше. Лікар-педіатр, експертка фармацевтичної компанії "Фармак", Тетяна Дзюба наголосила, що лікарські засоби дітям повинен призначати лікар або шкільна медична сестра, проте з огляду на ситуацію вчитель теж повинен мати під рукою аптечку з усім найнеобхіднішим. Власне, така ж аптечка повинна бути вдома у батьків.

Класний керівник повинен тримати аптечку в місці, недоступному для дітей та періодично перевіряти її на наявність свіжих медичних засобів та ліків. Необхідно слідкувати за тим, чи не закінчився термін придатності лікарських препаратів.

Також важливо, щоб аптечка була переносною: у вигляді валізки, коробки, сумки чи контейнера, а корпус повинен надійно захищати її вміст від ударів, світла і вологи.

Переносна аптечка / Фото Unsplash

Що повинно входити в аптечку класу

Згідно з рекомендаціями лікаря-педіатра, шкільна аптечка повинна містити:

Антисептики та розчини для обробки ран без вмісту спирту. Найчастіше використовуються перекис водню, йод, зеленка, проте можна додати й інші ефективні антисептики за рекомендацією лікаря.

Протиалергічні засоби (внутрішні та місцеві).

Жарознижувальні та знеболювальні засоби, а також лікарські препарати за порадою лікаря або медичного працівника школи.

Судинозвужувальні краплі в ніс – тобто засоби від нежитю та закладеності носа.

Антисептичні серветки для очищення рук, рідке мило.

Одноразові рукавички.

Стерильні пластирі різних розмірів та форм.

Марлевий бинт або еластичний бинт.

Шприци в різних розмірах та стерильна вата.

Термометр – електронний або безконтактний.

Ножиці та пінцет.

Охолоджувальний пакет.

Окрім цього, в аптечку необхідно покласти:

Інструкцію з надання першої медичної допомоги. Класний керівник повинен мати розуміння, як надати першу допомогу й ця інформація повинна бути в документах аптечки.

Телефонні номери аварійної служби та родичів кожного учня. Це інформація, яку класний керівник повинен мати під рукою.

Які препарати повинні бути в аптечці класу / Інфографіка 24 Каналу

Важливо! Якщо дитина має алергічну реакцію на певні препарати, потребує особливого догляду чи регулярного прийому конкретних ліків, про це необхідно попередити навчальний заклад та класного керівника.

Матеріал був підготовлений у партнерстві з фармацевтичною компанією "Фармак" у співпраці з лікарем-педіатром та експерткою компанії "Фармак" – Тетяною Дзюбою.