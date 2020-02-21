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      Шість українців врятували з глибокого підвалу в Іспанії на нелегальній тютюновій фабриці

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      Підвал, де тримали українців, був на глибині у понад 4 метри / guardiacivil.es

      У провінції Малага, що в Іспанії, правоохоронці викрили злочинців, які нелегально виготовляли цигарки та наркотики. Виробництво було замасковане під ферму та заховане під землею. Саме з глибокого підвалу дивом вдалося врятувати 6 українців, про яких організатори злочину навіть не повідомили.

      Про спецоперацію правоохоронців Іспанії, під час якої вдалося врятувати 6 українців, розповіло видання La Guardia Civil. 

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      Що відомо про спецоперацію на "тютюновій фермі"

      • Виробничу лінію злочинці сховали під землею на щонайменше 4 метри.
      • Вхід ретельно замаскували: на землі розташували легальне господарство, конюшню, ферму. 
      • Прихований ліфт доправляв робітників у підвал, де виготовляли сигарети та наркотики.
      • Устаткування фабрики дозволяло робити 3,5 тисячі сигарет на годину. 
      • Правоохоронці затримали 20 людей, здійснили 13 обшуків, вилучили понад 150 тисяч упаковок тютюну, 18 тонн тютюнового листя, 144 кілограми марихуани, 20 кілограмів гашишу.
      • Керували угрупованням громадяни Великої Британії та Литви

      Шістьох українців правоохоронці виявили у глибокому підвалі вже після затримання головних фігурантів злочину. Люди були виснажені – у приміщенні, де їх ховали, вимкнули світло, не працювала вентиляція. Українці могли навіть померти від задухи.

      Їх зачинили та покинули напризволяще, затримані поліцією інші члени злочинної організації не повідомили жодної інформації про цих робітників,
      – розповіли іспанські правоохоронці. 

      Причому правоохоронці не чули навіть криків про допомогу, бо кімнату, де українців переховували, побудували зі звукоізоляцією.

      Фото з фабрики, у підвалі якої виявили шістьох українців (La Guardia Civil):

       

       

      Врятували ж людей лише завдяки випадку та наполегливості іспанських гвардійців, які під час обшуку таки помітили вхід до бункера.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Тютюн Наркотики Кримінальні новини Новини України
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