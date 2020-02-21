Шість українців врятували з глибокого підвалу в Іспанії на нелегальній тютюновій фабриці

У провінції Малага, що в Іспанії, правоохоронці викрили злочинців, які нелегально виготовляли цигарки та наркотики. Виробництво було замасковане під ферму та заховане під землею. Саме з глибокого підвалу дивом вдалося врятувати 6 українців, про яких організатори злочину навіть не повідомили.

Про спецоперацію правоохоронців Іспанії, під час якої вдалося врятувати 6 українців, розповіло видання La Guardia Civil.

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Що відомо про спецоперацію на "тютюновій фермі"

Виробничу лінію злочинці сховали під землею на щонайменше 4 метри .

. Вхід ретельно замаскували: на землі розташували легальне господарство, конюшню, ферму.

Прихований ліфт доправляв робітників у підвал, де виготовляли сигарети та наркотики.

доправляв робітників у підвал, де виготовляли сигарети та наркотики. Устаткування фабрики дозволяло робити 3,5 тисячі сигарет на годину.

Правоохоронці затримали 20 людей , здійснили 13 обшуків, вилучили понад 150 тисяч упаковок тютюну, 18 тонн тютюнового листя, 144 кілограми марихуани, 20 кілограмів гашишу.

, здійснили 13 обшуків, вилучили понад 150 тисяч упаковок тютюну, 18 тонн тютюнового листя, 144 кілограми марихуани, 20 кілограмів гашишу. Керували угрупованням громадяни Великої Британії та Литви.

Шістьох українців правоохоронці виявили у глибокому підвалі вже після затримання головних фігурантів злочину. Люди були виснажені – у приміщенні, де їх ховали, вимкнули світло, не працювала вентиляція. Українці могли навіть померти від задухи.

Їх зачинили та покинули напризволяще, затримані поліцією інші члени злочинної організації не повідомили жодної інформації про цих робітників,

– розповіли іспанські правоохоронці.

Причому правоохоронці не чули навіть криків про допомогу, бо кімнату, де українців переховували, побудували зі звукоізоляцією.

Фото з фабрики, у підвалі якої виявили шістьох українців (La Guardia Civil):

Врятували ж людей лише завдяки випадку та наполегливості іспанських гвардійців, які під час обшуку таки помітили вхід до бункера.

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