До Роттердама, де пройде Євробачення, планували відправити 5 тонн кокаїну

Рекордну партію кокаїну у 5 тонн правоохоронці вилучили у Коста-Ріці. Вантаж із наркотиками в декларації судна, яке мало пливти до Роттердама в Нідерландах, значився як "декоративні квіти".

Про антинаркотичну спецоперацію місцевих силовиків 16 лютого у твіттері розповіло Міністерство громадської безпеки країни.

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Наркотики виявили у контейнері на судні, в якому мали б бути, згідно з декларацією, декоративні квіти. Вантаж з кокаїном планували відправити до Роттердама.

Цікаво, що саме у Роттердамі з 12 до 16 травня відбуватиметься пісенний конкурс Євробачення. Зауважимо, що у Нідерландах легалізовано вживання легких наркотиків, зокрема марихуани, але, звісно, аж ніяк не кокаїну.

За словами костариканського міністра громадської безпеки Майкла Сото, вилучена 16 лютого партія кокаїну – найбільша в історії країни.

Дивіться фото з антинаркотичної спецоперації (поліція Коста-Ріки):

Más de 5 toneladas de cocaína arrebatadas por #PCDCR al narcotráfico, este se convirtió en el decomiso de droga más grande en la historia de Costa Rica. Cargamento fue detectado en contenedor en #Moín de #Limón, tenía plantas ornamentales de carga lícita con destino a Holanda. pic.twitter.com/agmOvDo3DH — Seguridad Pública (@seguridadcrc) February 16, 2020

Де розташована Коста-Ріка – дивіться на мапі:

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