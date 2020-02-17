До Роттердама, де пройде Євробачення, планували відправити 5 тонн кокаїну
Рекордну партію кокаїну у 5 тонн правоохоронці вилучили у Коста-Ріці. Вантаж із наркотиками в декларації судна, яке мало пливти до Роттердама в Нідерландах, значився як "декоративні квіти".
Про антинаркотичну спецоперацію місцевих силовиків 16 лютого у твіттері розповіло Міністерство громадської безпеки країни.
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Наркотики виявили у контейнері на судні, в якому мали б бути, згідно з декларацією, декоративні квіти. Вантаж з кокаїном планували відправити до Роттердама.
Цікаво, що саме у Роттердамі з 12 до 16 травня відбуватиметься пісенний конкурс Євробачення. Зауважимо, що у Нідерландах легалізовано вживання легких наркотиків, зокрема марихуани, але, звісно, аж ніяк не кокаїну.
За словами костариканського міністра громадської безпеки Майкла Сото, вилучена 16 лютого партія кокаїну – найбільша в історії країни.
Дивіться фото з антинаркотичної спецоперації (поліція Коста-Ріки):
Де розташована Коста-Ріка – дивіться на мапі:
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