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      До Роттердама, де пройде Євробачення, планували відправити 5 тонн кокаїну

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      У Коста-Ріці вилучили рекордну партію кокаїну / Поліція Коста-Ріки

      Рекордну партію кокаїну у 5 тонн правоохоронці вилучили у Коста-Ріці. Вантаж із наркотиками в декларації судна, яке мало пливти до Роттердама в Нідерландах, значився як "декоративні квіти".

      Про антинаркотичну спецоперацію місцевих силовиків 16 лютого у твіттері розповіло Міністерство громадської безпеки країни.

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      Наркотики виявили у контейнері на судні, в якому мали б бути, згідно з декларацією, декоративні квіти. Вантаж з кокаїном планували відправити до Роттердама.

      Цікаво, що саме у Роттердамі з 12 до 16 травня відбуватиметься пісенний конкурс Євробачення. Зауважимо, що у Нідерландах легалізовано вживання легких наркотиків, зокрема марихуани, але, звісно, аж ніяк не кокаїну. 

      За словами костариканського міністра громадської безпеки Майкла Сото, вилучена 16 лютого партія кокаїну – найбільша в історії країни. 

      Дивіться фото з антинаркотичної спецоперації (поліція Коста-Ріки): 

       

       

      Де розташована Коста-Ріка – дивіться на мапі:

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Кримінальні новини Наркотики Латинська Америка Нідерланди
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