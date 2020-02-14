Амстердам збирається заборонити продавати канабіс туристам

В Амстердамі розглядають різні способи зменшення надмірної кількості туристів. Дослідження показало, що обмеження щодо продажу канабісу суттєво вплине на відвідування міста.

Очільниця міста Фемка Халсема прагне залучитися політичної підтримкою, повідомляє The Guardian.

До речі: Амстердам ввів новий податок для туристів: скільки і за що треба платити

Соціологи провели дослідження і з’ясували, що третина іноземних туристів і майже половина британців будуть рідше відвідувати місто, якщо їм заборонять купувати канабіс у спеціалізованих кав'ярнях.

Що пропонує Халсема

Очільниця збирається скоротити кількість торгових точок, що продають канабіс.

Довідка. В Амстердамі проживає 1,1 мільйона осіб, а щороку місто приваблює понад 17 мільйонів відвідувачів.

Окрім того, з 1 квітня офіційно будуть заборонені групові екскурсії у районі "червоних ліхтарів" і інших районах столиці з вікнами для секс-працівників. Для екскурсій в інших центральних районах буде потрібен дозвіл.

Міська рада уже проголосувала за обмеження розміру туристичних груп до 15 осіб. Їм заборонятимуть зупинятися у жвавих місцях, таких як вузькі мости чи входи магазинів і ресторанів в години їхньої роботи.

Гіди, що порушують правила, будуть оштрафовані на 190 євро.

Цікаво: Чим небезпечне щоденне вживання канабісу

Найпопулярніші місця в Амстердамі для туристів:

Канали Амстердама, по яких можна покататися на теплоході.

Парк Кекенхоф – тюльпановий рай.

Державний музей або Рейксмузей.

Музей Ван Гога.

Квартал Червоних ліхтарів.

Зауважимо, що у мерії Амстердама хочуть позбутися назви "Квартал червоних ліхтарів". Там вважають, що вона викликає неправильні асоціації – із інтим-послугами. Влада планує повернути історичну назву району "Де Валлен" або на "Центр міста".

Також влада Амстердама хоче закрити усі борделі у центрі міста з подальшим перенесенням їх в інші райони та заборонити традиційні для кварталу "Червоних ліхтарів" вуличні "вітрини" з жінками.