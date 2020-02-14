Амстердам збирається заборонити продавати канабіс туристам

В Амстердамі розглядають різні способи зменшення надмірної кількості туристів. Дослідження показало, що обмеження щодо продажу канабісу суттєво вплине на відвідування міста.

Глава города Фемка Халсема стремится заручиться политической поддержкой, сообщает The Guardian.

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Социологи провели исследование и выяснили, что треть иностранных туристов и почти половина британцев будут реже посещать город, если им запретят покупать каннабис в специализированных кафе.

Что предлагает Халсема

Глава собирается сократить количество торговых точек, продающих каннабис.

Справка. В Амстердаме проживает 1,1 миллиона человек, а ежегодно город привлекает более 17 миллионов посетителей.

Кроме того, с 1 апреля официально будут запрещены групповые экскурсии в районе "красных фонарей" и других районах столицы с окнами для секс-работников. Для экскурсий в других центральных районах потребуется разрешение.

Городской совет уже проголосовал за ограничение размера туристических групп до 15 человек. Им будут запрещать останавливаться в оживленных местах, таких как узкие мосты или входы магазинов и ресторанов в часы их работы.

Гиды, нарушающие правила, будут оштрафованы на 190 евро.

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Самые популярные места в Амстердаме для туристов:

Каналы Амстердама, по которым можно покататься на теплоходе.

Парк Кёкенхоф – тюльпановый рай.

Государственный музей или Рейксмузей.

Музей Ван Гога.

Квартал Красных фонарей.

Заметим, что в мэрии Амстердама хотят избавиться от названия "Квартал красных фонарей". Там считают, что оно вызывает неправильные ассоциации – с интим-услугами. Власти планируют вернуть историческое название района "Де Валлен" или "Центр города".

Также власти Амстердама хотят закрыть все бордели в центре города с последующим переносом их в другие районы и запретить традиционные для квартала "красных фонарей" уличные "витрины" с женщинами.