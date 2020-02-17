В Роттердам, где пройдет Евровидение, планировали отправить 5 тонн кокаина

Рекордную партию кокаина в 5 тонн правоохранители изъяли в Коста-Рике. Груз с наркотиками в декларации судна, которое должно плыть в Роттердам в Нидерландах, значился как "декоративные цветы".

Об антинаркотической спецоперации местных силовиков 16 февраля в твиттере рассказало Министерство общественной безопасности страны.

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Наркотики обнаружили в контейнере на судне, в котором должны были бы быть, согласно декларации, декоративные цветы. Груз с кокаином планировали отправить в нидерландский Роттердам.

Интересно, что именно в Роттердаме с 12 по 16 мая пройдет песенный конкурс Евровидение . Заметим, в Нидерландах легализовано употребление легких наркотиков, в частности марихуаны, но, конечно же, отнюдь не кокаина.

По словам костариканского министра общественной безопасности Майкла Сото, изъятая 16 февраля партия кокаина – крупнейшая в истории страны.

Смотрите фото с антинаркотической спецоперации (полиция Коста-Рики):

Más de 5 toneladas de cocaína arrebatadas por #PCDCR al narcotráfico, este se convirtió en el decomiso de droga más grande en la historia de Costa Rica . Cargamento fue detectado en contenedor en # Moín de # Limón , tenía plantas ornamentales de carga lícita con destino a Holanda . pic.twitter.com/agmOvDo3DH - Seguridad Pública (@seguridadcrc) February 16, 2020

Где находится Коста-Рика – смотрите на карте: