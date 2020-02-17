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      В Роттердам, где пройдет Евровидение, планировали отправить 5 тонн кокаина

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      В Коста-Рике изъяли рекордную партию кокаина / Полиция Коста-Рики

      Рекордную партию кокаина в 5 тонн правоохранители изъяли в Коста-Рике. Груз с наркотиками в декларации судна, которое должно плыть в Роттердам в Нидерландах, значился как "декоративные цветы".

      Об антинаркотической спецоперации местных силовиков 16 февраля в твиттере рассказало Министерство общественной безопасности страны.

      Тем временем в Украине силовики разоблачили "табачную мафию" в четырех областях: фото со спецоперации

      Наркотики обнаружили в контейнере на судне, в котором должны были бы быть, согласно декларации, декоративные цветы. Груз с кокаином планировали отправить в нидерландский Роттердам.

      Интересно, что именно в Роттердаме с 12 по 16 мая пройдет песенный конкурс Евровидение. Заметим, в Нидерландах легализовано употребление легких наркотиков, в частности марихуаны, но, конечно же, отнюдь не кокаина. 

      По словам костариканского министра общественной безопасности Майкла Сото, изъятая 16 февраля партия кокаина – крупнейшая в истории страны. 

      Смотрите фото с антинаркотической спецоперации (полиция Коста-Рики): 

       

       

      Где находится Коста-Рика – смотрите на карте:

      Читайте также: Амстердам собирается запретить продавать каннабис туристам

      Советник Порошенко Бирюков назвал украинских военных уродами
      16 февраля
      281
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Криминальные новости Наркотики Латинськая Америка Нидерланды
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