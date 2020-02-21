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      Шесть украинцев спасли из глубокого подвала в Испании на нелегальной табачной фабрике

      - Читати новину українською
      Подвал, где держали украинцев, был на глубине более чем 5 метров / guardiacivil.es

      В провинции Малага в Испании правоохранители разоблачили преступников, которые нелегально изготовляли сигареты и наркотики. Производство было замаскировано под ферму и спрятано под землей. Именно из глубокого подвала чудом удалось спасти 6 украинцев, о которых организаторы преступления даже не сообщили.

      О спецоперации правоохранителей Испании, во время которой удалось спасти 6 украинцев, рассказало издание La Guardia Civil. 

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      Что известно о спецоперации на "табачной ферме"

      • Производственную линию преступники спрятали под землей на минимум 4 метра.
      • Вход тщательно замаскировали: на земле расположили легальное хозяйство, конюшню, ферму. 
      • Скрытый лифт доставлял рабочих в подвал, где изготавливали сигареты и наркотики.
      • Оборудование фабрики позволяло делать 3,5 тысячи сигарет в час. 
      • Правоохранители задержали 20 человек, провели 13 обысков, изъяли более 150 тысяч упаковок табака, 18 тонн табачных листьев, 144 килограмма марихуаны, 20 килограммов гашиша.
      • Руководили группировкой граждане Великобритании и Литвы

      Шесть украинцев правоохранители обнаружили в глубоком подвале уже после задержания главных фигурантов преступления. Люди были истощены – в помещении, где их прятали, выключили свет, не работала вентиляция. Украинцы могли даже умереть от удушья.

      Их закрыли и бросили на произвол судьбы, задержанные полицией другие члены преступной организации не сообщили никакой информации об этих рабочих,
      – рассказали испанские правоохранители. 

      Причем они не слышали даже криков о помощи, потому что комнату, где украинцев прятали, построили со звукоизоляцией.

      Фото с фабрики, в подвале которой обнаружили шестерых украинцев (La Guardia Civil):

       

       

      Спасли же людей только по случайности и настойчивости испанских гвардейцев, которые во время обыска таки заметили вход в бункер.

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      20 февраля
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Табак Наркотики Криминальные новости Новости Украины
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