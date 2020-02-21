Шесть украинцев спасли из глубокого подвала в Испании на нелегальной табачной фабрике

В провинции Малага в Испании правоохранители разоблачили преступников, которые нелегально изготовляли сигареты и наркотики. Производство было замаскировано под ферму и спрятано под землей. Именно из глубокого подвала чудом удалось спасти 6 украинцев, о которых организаторы преступления даже не сообщили.

О спецоперации правоохранителей Испании, во время которой удалось спасти 6 украинцев, рассказало издание La Guardia Civil.

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Что известно о спецоперации на "табачной ферме"

Производственную линию преступники спрятали под землей на минимум 4 метра .

Вход тщательно замаскировали: на земле расположили легальное хозяйство, конюшню, ферму.

Скрытый лифт доставлял рабочих в подвал, где изготавливали сигареты и наркотики.

Оборудование фабрики позволяло делать 3,5 тысячи сигарет в час.

Правоохранители задержали 20 человек , провели 13 обысков, изъяли более 150 тысяч упаковок табака, 18 тонн табачных листьев, 144 килограмма марихуаны, 20 килограммов гашиша.

Руководили группировкой граждане Великобритании и Литвы .

Шесть украинцев правоохранители обнаружили в глубоком подвале уже после задержания главных фигурантов преступления. Люди были истощены – в помещении, где их прятали, выключили свет, не работала вентиляция . Украинцы могли даже умереть от удушья.

Их закрыли и бросили на произвол судьбы, задержанные полицией другие члены преступной организации не сообщили никакой информации об этих рабочих,

– рассказали испанские правоохранители.

Причем они не слышали даже криков о помощи, потому что комнату, где украинцев прятали, построили со звукоизоляцией.

Фото с фабрики, в подвале которой обнаружили шестерых украинцев (La Guardia Civil):

Спасли же людей только по случайности и настойчивости испанских гвардейцев, которые во время обыска таки заметили вход в бункер.