Школярка загадково померла на шкільному святі з нагоди Нового року на Тернопільщині

28 грудня в одній зі шкіл Бучацького району Тернопільської області під час новорічного свята раптово знепритомніла 11-річна школярка. На жаль, у підсумку дівчина так і не прийшла до тями.

Про це повідомила прес-служба поліції Тернопільської області.

Читайте також: Дівчина померла під час святкування Дня студента у Харкові

За словами медиків, неповнолітню намагалися привести до тями, що до приїзду медиків, але все виявилося марно. Лікарі ж констатували смерть дитини.

"За попередніми даними, причина смерті – гостра серцево-судинна недостатність, стеноз нейтрального клапана. Інформацію про цю подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань", – кажуть у поліції.

Як повідомив депутат Бучацької міськради Анатолій Дубина, трагедія сталася у загальноосвітній школі №1 села Бариш, пише місцевий ресурс "20 хвилин".

Також він процитував слова директорки навчального закладу Лириси Ільницької.

28 грудня у школі проводились заходи до новорічно-різдвяних свят, учні 5-8 класів проводили новорічний ранок до 14:00, і Даринка, учениця 6 класу брала активну участь. З 15:00 розпочалося новорічне свято для учнів 9-11 класів, на якому була як глядач. Коли запросили охочих на сцену, Даринка виявила бажання, і, вийшовши туди, відразу втратила свідомість. Вчитель і один з батьків винесли Даринку з приміщення на свіже повітря. Надавали допомогу шкільна медсестра та медсестра з геріатричного центру, робили все можливе. Не гаючи часу, сільська швидка допомога в супроводі шкільної медсестри та заступника директора з виховної роботи везли Даринку на зустріч районній швидкій, з якою зустрілися на початку села,

– переконує керівниця школи, в якій навчалася загибла.

Додамо, що цю інформацію повністю підтвердив головний лікар Бучацького районного центру первинної медико-санітарної допомоги Сергій Головецький.

"Дійсно допомогу надавали медсестри, районна "швидка" забрала дівчинку вже у стані клінічної смерті", – каже він.

Крім того, ресурс додає, що зранку 30 грудня на роботу терміново було викликано всіх причетних до інциденту лікарів.

"Перевірено амбулаторну картку дитини, результати обстежень. Виявлено, що жодними хронічними хворобами учениця не хворіла, не мала ніяких протипоказань для занять на уроках фізкультури. Зараз тіло дитини перебуває у Тернополі, проводиться судово-медична експертиза", – констатують журналісти.

Нагадаємо, нещодавно у Тернополі 9-річна дівчинка потрапила до реанімації та впала в кому після ігор зі своїм татом.