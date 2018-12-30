Школьница внезапно умерла на школьном празднике по случаю Нового года на Тернопольщине
28 декабря в одной из школ Бучацкого района Тернопольской области во время новогоднего праздника внезапно потеряла сознание 11-летняя школьница. К сожалению, в итоге девочка так и не пришла в сознание.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Тернопольской области.
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По словам медиков, несовершеннолетнюю пытались привести в сознание, до приезда медиков, но все оказалось напрасно. Врачи же констатировали смерть ребенка.
"По предварительным данным, причина смерти – острая сердечная-сосудистая недостаточность, стеноз нетрального клапана. Информация о проишествии внесена в Единый реестр досудебных расследований", – говорят в полиции.
Как сообщил депутат Бучацкого горсовета Анатолий Дубина, трагедия произошла в общеобразовательной школе №1 села Барыш, пишет местный ресурс "20 минут".
Также он процитировал слова директора учебного заведения Лирисы Ильницкой.
28 декабря в школе проводились мероприятия к новогодне-рождественским праздникам, ученики 5-8 классов проводили новогодний утренник до 14: 00, и Даша, ученица 6 класса принимала активное участие. С 15:00 начался новогодний праздник для учащихся 9-11 классов, на котором она была как зритель. Когда пригласили желающих на сцену, Даша изъявила желание, и, выйдя туда, сразу потеряла сознание. Учитель и один из родителей вынесли Дашу из помещения на свежий воздух. Оказывали помощь школьная медсестра и медсестра из гериатрического центра, делали все возможное. Не теряя времени, сельская скорая помощь в сопровождении школьной медсестры и заместителя директора по воспитательной работе везли Дашу на встречу районной скорой, с которой встретились в начале села,
– убеждает руководитель школы, в которой училась погибшая.
Добавим, что эту информацию полностью подтвердил главный врач Бучацкого районного центра первичной медико-санитарной помощи Сергей Головецкий.
"Действительно помощь оказывали медсестры, районная "скорая" забрала девочку в состоянии клинической смерти", – говорит он.
Кроме того, ресурс добавляет, что утром 30 декабря на работу срочно были вызваны все причастные к инциденту врачи.
"Проверена амбулаторная карта ребенка, результаты обследований. Выявлено, что никакими хроническими болезнями ученица не болела, не имела никаких противопоказаний для занятий на уроках физкультуры. Сейчас тело ребенка находится в Тернополе, проводится судебно-медицинская экспертиза", – констатируют журналисты.
Напомним, недавно в Тернополе 9-летняя девочка попала в реанимацию и впала в кому после игр со своим папой.
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