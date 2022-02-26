Міжнародні партнери продовжують підтримувати Україну. Зокрема, Латвія надішле в країну більш ніж 3 десятки вантажівок з допомогою.

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Латвія надсилає Україні допомогу

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс повідомив, що його країна передає Україні понад 30 вантажівок з допомогою. Ними доставлять

шоломи,

сухі пайки,

медичні прилади,

ліки,

500 тонн дизельного пального.

Доки українська армія продовжує чинити опір російській агресії, доти буде незалежною Україна та безпечною Європа! Латвія з вами,

– наголосив Пабрікс.



Латвія надсилає Україні допомогу / Твітер Артіса Пабрікса

Міністр оборони Латвії потролив росіян

Артіс Пабрікс раніше потролив росіян. Він опублікував у твітері такий заклик до громадян Росії: "не приїжджайте в Україну, там вас чекає смерть". До цих слів міністр додав картинку-мем із підписом: "взяли Київ та відпочивають" – на фото були вбиті окупанти.

До слова, Москві варто було б прислухатися до слів представника Латвії. Адже лише на ранок 26 лютого українська армія знешкодила понад 3 500 росіян.

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