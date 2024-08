Команда Дональда Трампа використала пісню My Hero гурту Foo Fighters на передвиборчому мітингу в штаті Аризона. Виявилося, що кандидат у президенти США знову порушив авторське право.

До слова Дональд Трамп похизувався, що його нібито підтримала Тейлор Свіфт

Представник гурту повідомив, що колектив не давав дозволу використовувати їхній хіт 1997 року.

У Foo Fighters не запитували дозволу, і якби запитували, вони б його не дали,

– сказав представник Foo Fighters.

Роялті за несанкціоноване використання колектив планує задонатити на передвиборчий штаб Камали Гарріс.

Зауважимо, це не перший випадок, коли Дональд Трамп порушує авторське право. Раніше він використав пісню My Heart Will Go On у виконанні Селін Діон, коли відвідав місто Бозман у Монтані. Тоді артистка публічно відреагувала й теж заборонила Трампу використовувати її музику.

Співачка Бейонсе натомість дозволила Камалі Гарріс використовувати свій хіт Freedom для передвиборчої кампанії.