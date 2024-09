Про те, що Леся Нікітюк познайомилася та зустрілася з Франком Пітером Вайлдом стало відомо з її інстаграму. Телеведуча поділилася фото та відео зі стилістом.

Тішусь зустрічі та знайомству з Франком Пітером Вайлдом. Thank you for your support of Ukraine and for your position! (Дякую за підтримку України та твою позицію – Show 24). P.s. Приходь на борщ (invite you to borscht),

– написала Леся Нікітюк.

Люди у коментарях під дописом також висловили вдячність Франку за підтримку України.

"Це просто супер, наш великий друг".

"Вау!!! Дякуємо за підтримку з перших днів".

"Thank you for your support! You are amazing man!" (Дякуємо за підтримку! Ви чудова людина – Show 24).

"Двоє гарних людей зустрілися".

"Великий друг України, дуже дякуємо за підтримку".

Франк Пітер Вайлд підтримує Україну