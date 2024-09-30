Про те, що Леся Нікітюк познайомилася та зустрілася з Франком Пітером Вайлдом стало відомо з її інстаграму. Телеведуча поділилася фото та відео зі стилістом.
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Тішусь зустрічі та знайомству з Франком Пітером Вайлдом. Thank you for your support of Ukraine and for your position! (Дякую за підтримку України та твою позицію – Show 24). P.s. Приходь на борщ (invite you to borscht),
– написала Леся Нікітюк.
Люди у коментарях під дописом також висловили вдячність Франку за підтримку України.
- "Це просто супер, наш великий друг".
- "Вау!!! Дякуємо за підтримку з перших днів".
- "Thank you for your support! You are amazing man!" (Дякуємо за підтримку! Ви чудова людина – Show 24).
- "Двоє гарних людей зустрілися".
- "Великий друг України, дуже дякуємо за підтримку".
Франк Пітер Вайлд підтримує Україну
- Франк Пітер Вайлд відомий тим, що виставляє в інстаграмі світлини з ліфта в українському стилі. Активіст, зокрема, з'являється з українським прапором, у вбраннях синьо-жовтого кольору та з іншою нашою символікою. Це чоловік робить від початку повномасштабного вторгнення.
- Нещодавно Франк Пітер Вайлд побував у Києві та записав відеозвернення з укриття, оскільки тоді у столиці України була повітряна тривога. Він зазначив, що люди ніколи не забудуть, що зробила Росія.
- Німецький стиліст також зауважив, що до України має бути прикута увага. Чоловік, крім того, нагадав, що Росія поширює багато дезінформації, тому світові потрібно розповідати правду.