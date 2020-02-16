Силовики викрили "тютюнову мафію" в чотирьох областях: фото зі спецоперації

Зброю, наркотики, гроші та сигарет на 20 мільйонів гривень вилучили правоохоронці під час спеціальної операції в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Волинській областях. Чимало з вилучених сигарет були виготовлені на окупованій території.

Про результати масштабної спецоперації в чотирьох областях розповіла пресслужба Державної прикордонної служби України на своїй сторінці у фейсбуці. Читайте також: Обох підозрюваних у вбивстві пластичного хірурга Сотника взяли під варту: фото Що відомо про спецоперацію проти "тютюнової мафії" Готувалися до операції пів року.

Спецоперацію здійснили у чотирьох областях: Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Волинській.

Загалом правоохоронці провели 90 обшуків .

. Вилучено: сигарети на 20 мільйонів гривень, зброю, наркотики, понад 900 тисяч гривень готівки та "тіньова бухгалтерія".

сигарети на 20 мільйонів гривень, зброю, наркотики, понад 900 тисяч гривень готівки та "тіньова бухгалтерія". Злочинці спеціалізувалися на виробництві, транспортуванні, а також збуті тютюнового контрафакту.

на виробництві, транспортуванні, а також збуті тютюнового контрафакту. Під час слідчих дій виявили та вилучили 750 тисяч пачок сигарет, частина з яких вироблені на окупованій території України. У ДПСУ наголосили, що спецоперацію провели, виконуючи завдання президента Зеленського, які глава держави визначив для протидії незаконному обігу тютюнової продукції на території України. Дивіться фото зі спецоперації ДПСУ: Читайте також: Любитель совка з Молдови продовжує тероризувати українських прикордонників: деталі і відео