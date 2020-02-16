Силовики викрили "тютюнову мафію" в чотирьох областях: фото зі спецоперації
Зброю, наркотики, гроші та сигарет на 20 мільйонів гривень вилучили правоохоронці під час спеціальної операції в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Волинській областях. Чимало з вилучених сигарет були виготовлені на окупованій території.
Про результати масштабної спецоперації в чотирьох областях розповіла пресслужба Державної прикордонної служби України на своїй сторінці у фейсбуці.
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Що відомо про спецоперацію проти "тютюнової мафії"
- Готувалися до операції пів року.
- Спецоперацію здійснили у чотирьох областях: Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Волинській.
- Загалом правоохоронці провели 90 обшуків.
- Вилучено: сигарети на 20 мільйонів гривень, зброю, наркотики, понад 900 тисяч гривень готівки та "тіньова бухгалтерія".
- Злочинці спеціалізувалися на виробництві, транспортуванні, а також збуті тютюнового контрафакту.
- Під час слідчих дій виявили та вилучили 750 тисяч пачок сигарет, частина з яких вироблені на окупованій території України.
У ДПСУ наголосили, що спецоперацію провели, виконуючи завдання президента Зеленського, які глава держави визначив для протидії незаконному обігу тютюнової продукції на території України.
Дивіться фото зі спецоперації ДПСУ:
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