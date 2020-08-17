Немає жодної області, де кількість нових випадків знижується. Раніше були.

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Коефіцієнт виявлення по країні в цілому зріс до 10% в середньому за останні 7 днів. Це показник того, як ми контролюємо спалах своєю системою тестування-виявлення.

Коли контролюємо, то цей показник а) є меншим за 5%; б) не росте принамні два тижні. Так зараз у Польщі. У нас – не так (дивіться графік).

У регіонах, які є причиною спалаху, ситуація погана. Ось кілька показників. За кількістю нових випадків горить у Харківській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Одеській областях та в Києві.

За коефіцієнтом виявлення найгірше тут: Чернівецька (18-23%), Івано-Франківська (17-20%), Рівненська (16-19%), Харківська (15-19%), Житомирська (12-15%). Зверніть увагу, що ці показники утричі перевищують міжнародний стандарт.

За новими випадками на 100 тис. населення за 14 днів (так дивиться на ситуацію МОЗ, графік 2): Чернівецька, Івано-Франківська, Рівненська, Закарпатська, Львівська.

Поріг у 40-100тис./14 днів долають також Волинська, Тернопільська, Одеська, Харківська, Київ, Житомирська.

Перші два показники (я би оцінював ситуацію саме за ними) показують великі проблеми у Харківській, Чернівецькій та Івано-Франківській області.

Чому уже треба бити на сполох?

Там дуже великі спалахи, за якими "не встигає" система тестування. За тиждень чи два може виникнути критична ситуація у лікарнях – вони будуть просто переповнитись.

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Я хвилююсь, що остання модель МОЗ може не помітити Харківську область. За цим слід буде спостерігати протягом тижня.

Є ще два тривожні сигнали. У Києві утворилися значна черга з тих, хто бажає зробити тест (понад тисячу щодня протягом тривалого часу). При цьому тестів роблять багато. Є підозра, що системі тестування також бракує потужностей і реальних випадків може бути більше. Така ж ситуація в Одеській області.

Дуже важливо реагувати там, де відбуваються спалахи і не чекати на дефіцит ліжок. Сподіваюся, уряд буде так і робити на цьому тижні.