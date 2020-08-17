Ситуація з COVID-19 в Україні загострюється: чому я дуже хвилююсь
У прогнозі щодо COVID-19 на цей тиждень я не оптиміст. Відбувається значних спалах. У кількох областях ріст випадків дуже швидкий.
Немає жодної області, де кількість нових випадків знижується. Раніше були.
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Що кажуть цифри?
Коефіцієнт виявлення по країні в цілому зріс до 10% в середньому за останні 7 днів. Це показник того, як ми контролюємо спалах своєю системою тестування-виявлення.
Коли контролюємо, то цей показник а) є меншим за 5%; б) не росте принамні два тижні. Так зараз у Польщі. У нас – не так (дивіться графік).
У регіонах, які є причиною спалаху, ситуація погана. Ось кілька показників. За кількістю нових випадків горить у Харківській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Одеській областях та в Києві.
За коефіцієнтом виявлення найгірше тут: Чернівецька (18-23%), Івано-Франківська (17-20%), Рівненська (16-19%), Харківська (15-19%), Житомирська (12-15%). Зверніть увагу, що ці показники утричі перевищують міжнародний стандарт.
За новими випадками на 100 тис. населення за 14 днів (так дивиться на ситуацію МОЗ, графік 2): Чернівецька, Івано-Франківська, Рівненська, Закарпатська, Львівська.
Поріг у 40-100тис./14 днів долають також Волинська, Тернопільська, Одеська, Харківська, Київ, Житомирська.
Чому уже треба бити на сполох?
Там дуже великі спалахи, за якими "не встигає" система тестування. За тиждень чи два може виникнути критична ситуація у лікарнях – вони будуть просто переповнитись.
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Я хвилююсь, що остання модель МОЗ може не помітити Харківську область. За цим слід буде спостерігати протягом тижня.
Є ще два тривожні сигнали. У Києві утворилися значна черга з тих, хто бажає зробити тест (понад тисячу щодня протягом тривалого часу). При цьому тестів роблять багато. Є підозра, що системі тестування також бракує потужностей і реальних випадків може бути більше. Така ж ситуація в Одеській області.
Дуже важливо реагувати там, де відбуваються спалахи і не чекати на дефіцит ліжок. Сподіваюся, уряд буде так і робити на цьому тижні.