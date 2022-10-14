Про це в етері національного телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров. Окупанти не лише не завозять жодних медикаментів до Мелітополя, але й не дозволяють українським волонтерам завозити їх.

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Більшість медиків виїхали

Мер Мелітополя зауважив, що майже на всіх тимчасово окупованих територіях ситуація приблизно однакова, однак у невеликих містах здебільшого зачинені лікарні. Причиною цього є те, що більшість медиків виїхала.

Наприклад, у місті Мелітополь виїхали більше ніж 50% лікарів. І ті, хто залишився, сьогодні дійсно рятують наших мешканців, але їм, звичайно, не вистачає медикаментів. За останні 7 місяців росіяни не доставили до мелітопольських лікарень жодної коробки медикаментів,

– підкреслив Федоров.

Крім того, мер розповів, що місяць тому окупанти заблокували не дозволили завести на тимчасово окуповану територію медикаменти з Запоріжжя.

За словами Івана Федорова, за лічені тижні у Мелітополі можуть закінчитися розхідні матеріали для гемодіалізу. Це призведе до того, що місцеві мешканці, яким необхідна ця процедура, стануть приреченими на смерть або будуть змушені виїхати. Однак виїхати з тимчасово окупованих територій зараз надзвичайно складно.

Окупанти вимагають від місцевих мешканців кров

Через велику кількість поранених окупантам необхідна кров для переливання. Іван Федоров розповів, що росіяни у телеграм-каналах запустили агітацію для місцевих ставати донорами, однак на ці заклики люди не реагують. Тому загарбники фактично змушують працівників комунальних підприємств та державних установ ставати донорами.

Також мер відзначив, що окупанти намагалися змусити місцевих медиків працювати у своїх військових шпиталях, однак ніхто не погоджується. Щоправда, серед медиків є колаборанти, які співпрацюють з росіянами в адміністративній сфері.

Варто зауважити, що Мелітополь з кінця лютого цього року перебуває в тимчасовій російській окупації.

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