Ситуація тривожна, – Хлань пояснив, навіщо окупанти на Херсонщині викрали реєстр виборців
На території тимчасово окупованої Херсонщини росіяни відчайдушно намагаються легітимізувати свою "владу". Вони мають намір зробити це за допомогою псевдореферендуму.
Так, вчора окупанти викрали весь реєстр виборців, аби спробувати підробити результати голосування. Про це 24 каналу розповів Сергій Хлань, радник голови Херсонської ОВА та військовослужбовець ТрО.
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Що відомо про викрадення списків виборців
За даними поліції, російські загарбники вдерлися у Державний архів Херсонської області та викрали документацію зі списками виборців. Зокрема, у їхніх руках опинилися списки волевиявлення українців на виборах президента у 2019 році.
Озброєні росіяни мали при собі посвідчення працівників окупаційної "військово-цивільної адміністрації Херсонської області". Вони пригрозили працівникам архіву та вилучили 15 коробок із виборчою документацією.
Ситуація тривожна, адже за допомогою цієї документації вони можуть сфальсифікувати волевиявлення народу, – сказав Хлань.
Він додав, що наразі усі плани ворога руйнуються. Саме тому окупанти постійно переносять їх – то на осінь, то на наступний рік.
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Крім того, один з головних колаборантів Стрємоусов заявив, що референдум мають провести вже цієї осені. Вони сподіваються, що до кінця року Херсон та Херсонська область увійдуть до складу Росії. Щоправда, окупанти й зрадники можуть лише мріяти про це, адже Херсонщина – це Україна. Так завжди було, є і буде.
Ситуація на Херсонщині: коротко
- Російські військові не можуть поділити "владу" на тимчасово окупованій Херсонщині. Зокрема, перестрілки зафіксували у Чорнобаївці та Новій Каховці.
- Загарбники починають сходити з розуму від страху. Вони скаржаться, що їх постійно обстрілюють українські військові.
- Окупанти мінують Херсонську область боєприпасами з 1950-х років минулого століття. В українській розвідці зауважують, що вони мали бути знищені, однак російське командування присвоїло кошти на утилізацію та передало небезпечний вантаж передовим підрозділам загарбників для мінування оборонних позицій.
- На Херсонщині активізувався партизанський рух, тож російські бойовики невдоволені. Наприклад, у Херсоні підірвали автівку начальника виправної колонії №90 Соболєва, який перейшов на бік окупантів на початку повномасштабного вторгнення.
- Місцеві жителі попереджають незваних гостей, що ЗСУ зовсім близько, а от тікати до Росії – вже пізно. Окупанти пошкодують, що прийшли на українські землі.
- На Херсонщині ЗСУ відкинули росіян з першої лінії оборони, а також здійснили серію влучних ударів, зокрема – по складах боєприпасів. Окупанти відповідають своєю артилерією, однак хаотично – це все більше нагадує агонію. На жаль, внаслідок обстрілів страждає багато мирного населення.
- ЗСУ продовжують контрнаступ на Півдні, аби якомога швидше дійти до Херсона та звільнити українські міста та села від окупантів. Мешканців області закликають допомогти захисникам та захисницям, а саме – евакуюватися при першій нагоді, щоб ворог не зміг прикриватися мирним населенням.
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