Зокрема, Арестович називає жінок "розколотими істотами, які собі не належать" і яких хочеться "задушити". Відповідні уривки із його платних семінарів опублікували Яна Брензей та Емма Антонюк на своєму ютуб-каналі. 24 Канал зібрав деталі скандалу, реакцію мережі та відповідь самого Арестовича.

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Насилля щодо жінок – позиція Арестовича

"Хлопчики, доки нас дівчатка не чують, і ми можемо з вами нормально і відверто поговорити. От скажіть, що хочеться зробити із цими істотами? Придушити! Причому душити, не відпускаючи. Спочатку, звісно, хочеться тр*хнути, а коли набридне, чи звикли, чи наїлись — далі хочеться придушити на*рін, щоб її ніколи не було. І після цього роки три не розмикати пальців, доки гарантовано не задушиш. Із цим їхнім ниттям, з тривожністю, зі спробами контролювати, каструвати, нікуди не пускати", – каже він.

Під час семінару Арестович розставляє чітку ієрархію між жінкою та чоловіком.

"Жінка, як казав мій один знайомий, на чоловіка повинна дивитися, як на ідола. І вимазувати періодично своєю жертовною кров'ю йому губи", – каже він.

Семінар просочений сексизмом

Далі колишній радник розповідає, що жінки – "неврівноважені", а будь-яку суперечку з ними можна вирішити матеріально.

"У момент, коли жінка на вас кричить, дряпає, намагається випити всі соки, зробити вас винним і каже: "Скажи, хоч що-небудь, сволото!". Що ви повинні робити? Варіантів кілька – відійти подалі, кинути гаманець, сказати "Іди, купи собі все, що хочеш". Варіант два – обійняти її мовчки. І варіант три – обійняти й тра***ти", – заявляє він.

А потім додає, що попри кримінальну відповідальність, це є "довготривалим задоволенням".

Як реагує суспільство

У коментарях під відео багато українці висловили своє невдоволення і шок від цих заяв і семінарів.

"Після таких слів має підключатися поліція і СБУ. Людина на мільйони транслює заклик до насильства, який жах", – написала Juliya Vodolaskaya.

"Як на мене, такого роду семінари, курси, книги – це те як чоловіки, такі як Арестович, кігтями чіпляються за ідею тотальної влади й печерного патріархату. Буквально останні конвульсії цього світобачення, жінкам кричать у всі вуха що ти, якщо незалежна і не прислуговуєш чоловіку – то служиш дияволу. Арестович правий, нова фаза життя людства настала, але він на неї не перейшов", – написала у коментарях Олеся Кошкина.

Блогерка Жданя розкритикувала слова Арестовича у своєму відео у TikTok, закликавши людей поширювати цю інформацію.

"Дуже шкода, що він так висловлюється тільки на своїх закритих семінарах. І робить це в Україні. Бачите? В Україні можна так казати про величезну частину суспільства, закликати до насилля у сторону жінок і ти не будеш за це покараний. В будь-якій іншій розвиненій державі він би вже відповідав за свої слова", – відреагувала вона.

На Арестовича заявили у поліцію

Народна депутатка від "Голосу" Інна Совсун заявила, що написала заяву до правоохоронних органів на колишнього радника ОП Олексія Арестовича. Вона вважає неприпустимими подібні сексистські заяви.

"Зізнаюся, в мене не вистачило нервів подивитися відео цього, кгм, семінару. Але читаючи розшифровку, мені це дуже нагадало про злочини pociян на oкyпoваних територіях", — пише депутатка.

Вона уточнила, що написала заяву про вчинення Олексієм Арестовичем кримінального правопорушення, передбаченого статтею 300 Кримінального кодексу: розповсюдження відеопродукції, що пропагує культ насильства та жорстокості.

"І якщо якийсь учасник цього "семінару" потім спробує задушити жінку, тоді ті, хто постійно запрошував Арестовича на телемарафон, мають знати, що це і їхня відповідальність", – додала Совсун.

Реакція Арестовича

При чому сам Арестович спершу продовжував хайпувати: у себе у соцмережах він іронізував, що ситуація із його висловлюваннями набула такого розголосу. І зробив це у звичній для себе сексистській манері, опублікував нібито коментар однієї з жінок, яка хотіла б, щоб її "придушили".

Втім, згодом, імовірно, після того, як йому стало відомо про заяву щодо нього у правоохоронні органи, він таки заявив, що його слова перекрутили та й взагалі він перебував в акторському образі, коли розповідав, що жінок треба душити.

А ще Арестович пообіцяв "юридичні наслідки" для авторок відео щодо нього.