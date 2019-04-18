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      Скандал щодо рейдерства активів CNBM розгорівся напередодні візиту делегації України до Китаю

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      Цзіньсон Чжан
      Цзіньсон Чжан / biz.nv.ua

      Візит делегації українського уряду до Китаю для участі в форумі міжнародного співробітництва "Один пояс, один шлях" 25-29 квітня в Пекіні може опинитися під загрозою зриву.

      Якраз напередодні поїздки делегації на чолі з першим віце-прем'єром Степаном Кубівим в Україні розгорається скандал навколо спроби рейдерського захоплення активів китайської держкорпорації CNBM.

      Про візит Кубіва та української делегації на форум було відомо ще в січні. Кубів ще тоді говорив про важливість участі України в проекті.

      "Китай – стратегічний партнер України, наша загальна торгівля продовжує зростати. Київ і Пекін домовилися, що її оборот досягне 10 мільярдів доларів в місяць", – заявляв він, наводячи статистику за 2018 рік: 8,8 мільярда доларів взаємної торгівлі за 11 місяців проти 7,7 мільярда за весь 2017 рік.

      За офіційними даними Пекіна, "Один пояс, один шлях" охоплює більшу частину Євразії, як "нові економіки", так і розвинені країни. Цей проект охоплює території з багатими покладами ресурсів, 63% населення планети. Можливий економічний масштаб становить не менше 21 трильйонів доларів", – пише видання "Новое время".

      У листопаді минулого року Кубів під час візиту в Китай для участі в експортній виставці China International Import Expo 2018 закликав Піднебесну почати переговори про створення спільної зони вільної торгівлі. "Китай має великий інтерес до українського ринку. Однак поки це тільки наміри. Для їх реалізації ще необхідно вирішити ряд питань, зробити багато роботи. Найголовніше – забезпечити безпеку інвестицій", – заявив посол Китайської Народної Республіки в Україні Ду Вей.

      Якраз з безпекою китайських інвестицій сьогодні в України є проблема. Протягом останнього місяця ЗМІ регулярно публікують новини про спробу рейдерського захоплення силовиками активів китайської держкорпорації CNBM в інтересах російського підприємця Павла Фукса. Рішення на користь ФК "Веста", яку ЗМІ називають підконтрольною бізнесменові, приймають і суди.

      Справа стосується ТОВ "Схід Солар" – сонячної електростанції в Миколаївській області, яка перейшла китайській держкорпорації за борги від попередніх власників – компанії Activ Solar.

      Відносно сонячних активів уряд вже робив неоднозначні кроки. У 2016 році тариф для українських сонячних електростанцій CNBM був знижений, компанія заявила про рішучий протест, і ситуація досі не вирішена, пише "Новое время". Голова правління CNBM International Цзіньсон Чжан відреагував на виникаючі проблеми так: "Нас турбує непослідовність українських політиків щодо відновлюваної енергії. Якщо політика збережеться і буде стабільною, природно, ми будемо інвестувати в рази більше. Якщо ж ми постраждаємо через обман, то інвесторів не буде в принципі".

      Тепер же через ситуацію з рейдерською атакою компанія змушена готуватися до судового позову проти держави України. Відповідний notice of dispute вже направлений в Міністерство юстиції України.

      Також з відповідним листом до Степана Кубіва з проханням втрутитися в ситуацію, що склалася з порушенням прав китайського інвестора, звернулася і Китайська торгова асоціація.

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      Теги: Китай Інвестиції
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